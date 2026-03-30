남부지검, 외도 은폐·합의금 목적

성범죄 무고 사범 4명 기소

고양지청, 사기 피의자 폰 포렌식해

억울함 해소…경찰엔 시정 조치

성범죄 무고와 사기 혐의 등으로 자칫 억울하게 중형을 선고받을 위기에 놓였던 피의자들이 검찰의 보완수사와 디지털 포렌식을 통해 누명을 벗게 된 것으로 확인됐다.

대검찰청 수사심의위원회가 김건희 여사에게 명품 가방 등을 건넨 최재영 목사를 청탁 금지법 위반 혐의로 기소하라고 검찰에 권고했다. 25일 서울 서초동 대검찰청 모습. 사진=조용준 기자 jun21@ AD 원본보기 아이콘

30일 본지 취재를 종합하면 서울남부지검 여성아동범죄조사부(부장검사 최희정)는 최근 두 달간 성범죄 무고 사범 4명을 적발해 불구속 기소했다.

이들 중 20대 여성과 30대 여성은 합의 하에 성관계를 맺고 각각 자신의 연인과 사실혼 배우자에게 외도 사실을 들키자 상대 남성에게 강간을 당했다며 허위 고소한 혐의를 받는다. 또 다른 30대 여성은 합의 하에 성관계한 뒤 돈을 요구했다가 거절당하자 앙심을 품고 상대 남성을 강간범으로 신고한 것으로 조사됐다.

자신의 준강간 범행을 덮기 위해 '피해자가 합의금을 뜯어내려 협박한다'며 되레 공갈미수로 허위 고소한 30대 남성도 결국 검찰에 덜미를 잡혔다.

검찰은 송치된 사건 기록을 면밀히 분석하는 과정에서 진술의 모순점을 포착했다. 이후 당사자들의 카카오톡 대화 내용과 통화 녹음 파일 등을 정밀하게 포렌식하고 관련자들을 집중 조사한 끝에 이들의 주장이 모두 거짓임을 밝혀냈다.

또 검찰 수사 과정에서 피의자의 호소에 귀를 기울여 결정적인 객관적 증거를 확보한 사례도 있다.

의정부지검 고양지청 인권·첨단범죄전담부(부장검사 정미란)는 4건의 사기 혐의로 지난 2월 구속 송치된 40대 남성 A씨의 사건을 넘겨받아 수사하던 중, A씨가 "내 휴대폰에 내 주장을 뒷받침할 자료가 있다"고 억울함을 호소하는 점에 주목했다.

검찰은 즉각 A씨의 휴대폰을 임의제출 받아 포렌식을 진행했고, 기기 안에서 고소인과 작성한 동업계약서 및 수익금 정산 내역 등 피의자 진술에 부합하는 결정적 자료를 다수 발견했다. 이를 바탕으로 대질 조사를 벌인 결과, 고소인이 사실과 다른 내용으로 거짓 고소한 사실까지 실토받았다.

결국 검찰은 A씨의 4개 범죄 혐의 중 3개에 대해 무혐의(증거불충분) 처분을 내렸다. 다만 새롭게 확인된 사실관계를 바탕으로 혐의가 입증되는 1건에 대해서만 지난 13일 구속 기소했다. 아울러 수사 초기 단계에서 피의자의 방어권이 실질적으로 보장될 수 있도록, 담당 경찰서에 재발방지책 마련 등 시정 조치를 요구했다. 허위 주장을 한 고소인에 대해서는 조만간 무고 혐의로 입건할 예정이다.

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검찰 관계자는 "면밀한 재검토와 직접 수사를 통해 억울한 사법 피해자를 발생시키는 무고 등 사법 질서 저해 범죄에 엄정 대응한 것"이라며 "앞으로도 실체적 진실 규명에 최선을 다하고 피의자의 방어권 보장에도 만전을 기하겠다"고 밝혔다.

염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



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