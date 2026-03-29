일본기업 20곳 관계자 참석

BCK컨설팅 그룹 공동 개최



대구경북경제자유구역청(청장직무대행 강상기)은 지난 27일 대구텍스타일콤플렉스에서 BCK컨설팅그룹(이하 BCK)과 공동으로 투자유치 활성화 세미나를 개최했다.

대구경북경자청은 BCK가 보유한 일본기업 네트워크를 활용해 잠재 투자기업을 발굴하고 지역 내 일본계 기업과 소통을 강화하기 위해 세미나를 마련했으며, 현장에는 20개사 관계자 30여명이 참석했다.

일본기업 대상 투자유치 세미나에 참가한 기업관계자들이 한자리에 모여 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

공동 주최사인 BCK는 1999년 설립된 일본계 전문 컨설팅 기업으로, 국내 일본기업 네트워크를 기반으로 인사·조직·경영 컨설팅 서비스를 제공하고 있다.

이날 세미나에서 대구경북경자청은 핵심 전략산업인 ICT·로봇, 의료·바이오, 미래모빌리티 산업의 생태계와 우수한 투자 환경을 소개했다. BCK는 기업 경영진의 주요 관심 분야인 인사제도 전략과 한일 조직문화의 융합 방안 등에 대해 발표했다.

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강상기 대구경북경자청 청장 직무대행은 "앞으로도 다양한 분야의 외부 전문기관과 협업해 DGFEZ의 우수한 인프라와 투자 강점을 글로벌 기업들에게 지속적으로 홍보할 것"이라며, "이번 세미나가 지역 소재 일본기업들의 DGFEZ에 대한 이해와 관심을 높이고, 대구경북경제자유구역에 추가 투자로 이어지는 마중물이 되기를 기대한다"고 밝혔다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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