'지역성장펀드' 조성지역 선정…4개 지역서 3500억 모펀드 결성 추진

대경권(대구·경북), 서남권(광주·전남), 대전, 울산 4개 지역 선정

중소벤처기업부는 2026년 '지역성장펀드' 조성 지역으로 대경권(대구·경북), 서남권(광주·전남), 대전, 울산 4곳이 선정됐다고 30일 밝혔다. 이번에 선정된 지역은 총 3500억원 규모 이상의 모펀드를 조성할 계획이다. 또한 후순위 조성 지역으로 경남, 전북, 제주, 충북을 지정했으며 2027년 예산 등 재원이 확보되면 추가적인 공모 절차 없이 신속하게 펀드를 결성할 수 있도록 했다.

이번 모집 과정에서는 12개 지방정부가 지원했으며 지역사회 참여도, 지역성장펀드 활용방안, 지역 균형 및 정책 부합성 등을 종합 평가했다. 특히 수도권 1극 체제에서 벗어나 초광역 단위의 벤처생태계를 육성하기 위해, 초광역형 통합 펀드를 우대했다.

지역성장펀드는 지역사회 투자 플랫폼으로서 지역사회와 지방정부, 모태펀드가 함께 조성·운영하는 지역 모펀드이다. 올해를 시작으로 14개 비수도권 각 지역에 최소 1개 이상의 모펀드를 조성하는 것을 목표로, 5년간 3조5000억원 이상의 자펀드를 공급할 예정이다.

모집된 모펀드 자금은 지역 중소기업에 집중 투자하는 자펀드 및 프로젝트 펀드 출자, 직접투자 방식으로 운용된다. 특히 프로젝트 펀드는 투자건 당 100억원 수준의 대규모 투자 자금을 공급해 지역 유니콘 기업 탄생의 마중물 역할을 수행한다.

이번에 선정된 지역의 지방정부는 모펀드 출자를 위해 지방재정 투자심사와 지방의회 예산심의를 통과해야 하며, 모펀드 운용사인 한국벤처투자는 모펀드를 결성하는 역할을 담당한다. 이후 모펀드 내 한국벤처투자 및 지방정부, 주요 출자자 등이 참여하는 운영위원회를 설치해 자펀드 출자계획 등 지역특화 모펀드 운영전략을 수립한다. 자펀드 운용사는 지역에 신속하게 자금이 투입될 수 있도록 연내 선정할 계획이다.

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한성숙 중기부 장관은 "지역성장펀드는 기업, 대학, 은행 등 지역사회 구성원이 벤처투자를 경험하고 과실을 향유할 수 있도록 설계한 투자 플랫폼"이라며, "지역기업이 성장하고 더 많은 지역투자자가 유입되는 지속가능한 지역 벤처투자 생태계가 구축될 수 있도록 지역성장펀드가 적극적으로 뒷받침하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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