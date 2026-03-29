해안 지역 강수량 60㎜ 이상

30일 광주와 전남 지역은 비가 내릴 것으로 예보됐다. 사진은 지난 18일 광주 동구 조선대학교에서 학생들이 우산을 쓰고 있는 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

광주와 전남 지역 대지의 건조함을 달래줄 단비가 내린다.

29일 광주지방기상청에 따르면 30일 오전부터 31일 오전까지 광주와 전남 전역에 비가 내릴 전망이다.

예상 강수량은 광주와 전남 지역 10~50㎜이며, 전남 해안 지역 등 많은 곳은 60㎜ 이상의 비가 쏟아진다.

특히 30일부터 이틀간 전남 해안을 중심으로 강한 바람이 부는 곳이 있을 것으로 예보됐으며 남해 서부와 서해 남부 해상에서는 물결이 매우 높게 일 것으로 예상돼 항해나 조업을 하는 선박은 사전에 철저히 대비해야 한다.

비가 내리기 전까지 전남 동부권(광양, 순천, 구례)은 대기가 매우 건조한 상태를 유지한다. 해당 지역에 건조주의보가 발효 중인 가운데 약간 강한 바람이 더해지면서 작은 불씨가 큰 산불로 번질 위험이 커 화재 예방에 각별히 유의해야 한다는 것이 기상청 관계자의 설명이다.

기온은 당분간 평년(최저 2~7도, 최고 14~18도)을 웃돌며 포근한 날씨를 보인다. 30일 아침 최저기온은 7~12도, 낮 최고기온은 16~19도 분포를 기록한다.

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광주지방기상청 관계자는 "비가 내리기 전까지 전남 동부 지역을 중심으로 대기가 매우 건조하고 바람도 약간 강하게 불어 산불 등 각종 화재 위험이 크겠으니 불씨 관리에 각별히 유의하기 바란다"며 "30일 밤부터는 전남 해안을 중심으로 강풍이 불고 해상에는 물결이 매우 높게 일겠으니 항해나 조업을 하는 선박은 사전에 철저히 대비해 달라"고 당부했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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