29일 오후 5시 36분께 경기 용인시 처인구의 한 물류창고에서 불이 났다. 이 불로 인해 현재까지 확인된 인명피해는 없다.

[속보]용인 처인구 물류창고서 화재…대응 1단계 발령
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소방당국은 이날 오후 물류창고에서 불이 났다는 다수의 목격자 신고를 받았다. 화재 규모를 고려해 오후 5시 42분께 대응 1단계(31∼50대의 장비를 동원하는 경보령)를 발령했고, 펌프차 등 장비 30여대와 소방관 등 100여명을 투입해 진화작업을 벌이고 있다.


불이 난 물류창고는 철근 콘크리트 구조의 연면적 5300여㎡의 단층 건물이다.

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경찰과 소방당국은 불을 모두 끄는 대로 구체적인 피해 규모와 화재 원인을 조사할 방침이다.


문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
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