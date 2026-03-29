유튜브에 사용기 공개…카메라 성능 긍정 평가

최근 “갤럭시 쓰는 남자 싫다” 발언으로 논란

'갤럭시 폄하' 논란에 휘말렸던 크리에이터이자 인플루언서인 프리지아(송지아)가 삼성전자 스마트폰을 직접 구매, 사용 후기를 공개했다.

프리지아는 29일 자신의 유튜브 채널을 통해 갤럭시 S26 울트라로 촬영한 사진을 먼저 공개했다. 또한 이날 오후 6시에는 해당 제품을 직접 구입해 포장을 뜯는 이른바 '언박싱'에 이어 실사용하는 과정을 담은 영상을 공개할 예정이다.

크리에이터 프리지아가 삼성전자 갤럭시 후기를 예고해 눈길을 끈다. 프리지아 인스타그램 캡처 AD 원본보기 아이콘

공개된 영상에는 프리지아가 새로 구입한 스마트폰을 언박싱한 뒤 곧바로 촬영과 기능 테스트에 나섰다. 그는 카메라 성능에 대해 "셀프카메라 화질이 정말 좋다"고 평가하며, 피부 표현과 색감 구현력 등 전반적인 촬영 결과물에 만족감을 드러냈다.

아울러 스티커를 활용해 휴대폰을 꾸미는 과정과 일상 속 사용 모습도 함께 공개하며 제품에 대한 긍정적인 반응을 보였다. 이동 중 차 안이나 디저트 매장 등 다양한 장소에서 기기를 활용하는 모습도 예고됐다.

이번 콘텐츠는 앞서 불거진 '갤럭시 폄하 발언' 논란 이후 공개된 것이어서 더욱 눈길을 끈다. 프리지아는 과거 영상에서 "솔직히 말하면 내 남자친구가 갤럭시를 쓴다고 하면 좀 싫다", "그 스마트폰으로 나를 찍어준다고 생각하면 너무 짜증이 난다"고 말해 비판을 받았다. 또한 "나는 한 번도 갤럭시를 만져본 기억이 없다"는 발언도 논란을 키웠다.

과거 영상에서 ‘삼성전자 갤럭시 폄하’ 논란에 휘말렸던 프리지아. 프리지아 유튜브 채널 캡처 원본보기 아이콘

해당 발언은 온라인상에서 빠르게 확산하며 브랜드뿐 아니라 사용자에 대한 인식 문제로까지 번졌다. 이에 실제 제품을 구매해 사용 후기를 공개한 이번 영상이 논란 이후 여론 변화로 이어질지 이목이 집중된다.

프리지아는 2021년 넷플릭스 연애 예능 프로그램 '솔로지옥'에 출연하며 이름을 알렸다. 이후 일부 의류와 액세서리에서 위조품 사용 사실이 드러나 활동을 중단했다가 최근 복귀해 활동 중이다.

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한편 한국갤럽이 지난해 발표한 '스마트폰 관련 조사'에 따르면 2012년부터 지난해 사이에 국내 스마트폰 이용자는 72%가 삼성전자를 사용하는 것으로 나타났다. 애플은 24%에 머물렀지만, 18~29세 여성의 아이폰 사용 비율은 78%로 다른 성별과 연령대에 비해 높았다.

최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



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