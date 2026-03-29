파리 8구 뱅크오브아메리카 건물

용의자 1명 경찰 체포…공범 도주

프랑스 파리의 미국 투자은행 근처에서 폭탄테러를 기도한 용의자가 경찰에 붙잡혔다. 당국은 중동 전쟁과 연관성이 있는지 수사하고 있다.

프랑스 파리 뱅크오브아메리카 건물. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

AFP통신 등에 따르면 28일 오전 3시30분께(현지시간) 파리 8구에 있는 뱅크오브아메리카(BOA) 건물 앞에 사제 폭발물을 설치한 용의자 1명이 경찰에 체포되고 다른 1명은 도주했다.

이들이 사용한 사제 폭탄은 연료로 추정되는 액체 5L와 폭발성 물질 650ｇ을 사용했다.

붙잡힌 용의자는 순찰 중이던 경찰에 적발될 당시 라이터를 이용해 폭탄을 터뜨리려던 참이었다. 달아난 공범은 범행 장면을 휴대전화로 촬영 중이었던 것으로 보인다고 소식통들은 전했다.

자신이 세네갈 출신 미성년자라고 주장한 용의자는 모바일 메신저 스냅챗을 통해 고용됐고 폭탄을 터뜨리는 대가로 600유로(약 104만2000원)를 받기로 했다고 진술했다. 경찰은 정확한 신원을 파악하고 있다.

프랑스 대테러검찰청은 파리 사법경찰, 정보기관 국내보안국(DGSI)과 함께 테러 모의 혐의를 수사한다고 밝혔다.

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당국은 미국과 이스라엘이 이란을 상대로 일으킨 전쟁과 관련성을 의심하고 있다. 로랑 누네즈 내무장관은 현지 방송에 출연해 "네덜란드 등 유럽 다른 나라에서 발생한 사건을 떠올리게 한다"고 말했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



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