경기교통공사, 제3대 박재만 사장 취임

‘도민이 신뢰하는 스마트 교통서비스’ 비전 선포

똑버스 확대·데이터 기반 운영 고도화 등 3대 경영 방향 제시

경기교통공사가 지난 27일 본사에서 제3대 박재만 사장의 취임식을 개최하고 새로운 도약을 위한 비전을 공식 선포했다고 29일 밝혔다.

제3대 박재만 경기교통공사장이 지난 27일 본사에서 취임식에서 인사말을 하고 있다. 경기교통공사 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 취임식은 경기도 관계자와 유관기관, 임직원 등이 참석한 가운데 진행됐으며 공사의 향후 운영 방향과 핵심 과제를 공유하며 새로운 출발을 알리는 자리로 마련됐다.

박재만 신임 사장은 취임사를 통해 "경기교통공사는 도민의 이동권을 책임지는 핵심 공공기관"이라며 "도민의 일상에 실질적인 변화를 만들어내는 기관으로 나아가야 할 시점"이라고 강조했다.

특히 공사의 비전으로 '도민이 신뢰하는 스마트 교통서비스, 경기교통공사'를 제시하였으며 ▲도민이 체감하는 교통서비스 혁신 ▲데이터 기반 스마트 교통체계 전환 ▲소통과 협력 기반 조직문화 구축을 3대 방향을 제시하며 공사의 변화 의지를 밝혔다.

구체적으로 광역버스 운영의 안정성을 강화하고, 수요응답형 교통서비스 '똑버스'를 확대해 교통 사각지대를 해소하는 한편, 데이터와 기술 기반의 운영 고도화를 통해 보다 효율적인 교통서비스 체계를 구축해 나갈 계획이다. 또한 현장의 목소리가 반영되는 조직문화를 정착시키고, 경기도 및 시군, 유관기관과의 협력을 강화해 나갈 방침이다.

박재만 신임 사장은 취임 소감을 통해 "사장으로서 막중한 책임감을 느끼고 있다"며 "도민의 이동권을 책임지는 기관으로서 도민이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 실천과 성과로 답하겠다"고 밝혔다.

경기교통공사가 지난 27일 본사에서 제3대 박재만 사장의 취임식을 개최하고 있다. 경기교통공사 제공 원본보기 아이콘

이어 "도민이 신뢰할 수 있는 스마트 교통서비스를 구현하는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

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한편, 경기교통공사는 경기도 공공버스와 똑버스 등 다양한 교통서비스를 통해 도민의 이동 편의를 높이고, 지속 가능한 교통체계 구축에 앞장서고 있다.

양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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