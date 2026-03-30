2019년 취임 후 10년간 조직 이끈다

IT기술력 결합…"보험유통 새 표준 제시"

법인보험대리점(GA) 토스인슈어런스는 지난 27일 정기 주주총회를 열고 조병익 현 대표이사 사장의 연임을 결의했다고 30일 밝혔다. 새 임기는 4월1일부터 2년이다.

조 대표는 2019년 토스인슈어런스 대표로 첫발을 내디뎠으며, 이번 연임으로 2028년까지 햇수로 10년 동안 조직을 이끌게 됐다. 이는 설립 초기부터 성장의 전 과정을 책임져온 리더십에 대한 주주들의 두터운 신뢰를 반영한 결과다. 이로써 토스인슈어런스는 급변하는 보험 시장 환경 속에서 흔들림 없는 경영 연속성을 확보하게 됐다.

취임 이후 조 대표는 토스인슈어런스의 사업 모델 최적화와 조직 성장을 진두지휘해 왔다. 2022년 초 대면 영업으로 전환한 이후 설계사 조직은 꾸준히 증가해 현재 3000명에 육박하는 초대형 GA로 거듭났다. 양적 성장뿐 아니라 인당 생산성과 계약 유지율 등 주요 효율 지표에서도 업계 상위권을 기록하며 내실 있는 성장을 동시에 달성했다는 평가를 받는다.

특히 토스인슈어런스는 평균 연령 30대의 젊은 설계사 조직을 중심으로, 전통적인 인맥 영업에서 벗어나 데이터 기반의 객관적 상담을 제공하고 있다. 현장의 피드백을 시스템에 즉각 반영하는 제품 개발팀과의 실시간 소통 구조는 '기술 기반 GA'로서 토스인슈어런스만이 가진 차별화된 경쟁력으로 자리 잡았다.

조 대표는 '보험 산업은 설계사를 통해 바뀔 수 있다'는 신념을 바탕으로 경영 일관성을 유지해 왔다. 무엇보다 설계사들이 정직하게 영업할 수 있는 환경을 구축하는 데 집중했다. 상담 과정에서 무리한 권유를 지양하고, 고객이 스스로 보장 내역을 비교하며 설계에 참여할 수 있도록 엄격한 내부 통제 기조를 확립했다.

이러한 노력을 바탕으로 토스인슈어런스는 2024년 DB손해보험 프리미엄 GA 브랜드 대상, 지난해 KB라이프 금융소비자보호 우수 GA 대상 등을 수상했다. 최근에는 삼성생명, 삼성화재 및 KB손해보험 등 주요 보험사들과 소비자 보호를 위한 업무협약(MOU)을 잇달아 체결하며 대외적 신뢰도를 높였다.

조 대표는 "지난 여정은 토스인슈어런스가 하나의 팀이 되어 우리의 가설을 현실로 증명하고, 보험의 본질적인 신뢰를 회복해온 과정이었다"며 "토스인슈어런스의 첫 번째 고객인 설계사가 성공하는 과정에서 대체 불가능한 파트너가 되겠다는 약속을 계속 지켜나갈 것"이라고 말했다.

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이어 "단순 판매를 넘어 고객의 삶에 집중하는 상담 구조를 끝까지 고수하겠다"며 "모두가 존경하는 회사가 될 때까지 멈추지 않고 보험 산업의 새로운 표준을 만들어 나가겠다"고 강조했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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