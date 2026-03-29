봄의 시작을 알리는 벚꽃이 서울에 '공식적으로' 피었다.

29일 서울 영등포구 여의도 윤중로에 벚꽃이 개화하기 시작한 가운데 외국인 관광객이 사진을 찍고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

기상청은 29일 서울에 공식적으로 벚꽃이 피었다고 발표했다.

기상청은 서울 종로구 서울기상관측소 앞마당에 있는 왕벚나무(관측목) 한 가지에서 세 송이 이상 벚꽃이 피면 서울 내 벚꽃 개화를 공식적으로 발표한다. 이런 서울 벚꽃 개화 관측은 1922년부터 이뤄졌다.

올해 벚꽃 개화 시기는 다소 일찍 찾아왔다. 평년(4월 8일)보다 열흘 일찍 폈다. 최근 예년보다 따뜻한 날이 이어진 영향으로 분석된다.

서울 대표 벚꽃 명소인 영등포구 여의도동 윤중로에도 이날 벚꽃이 폈다.

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윤중로는 지난해보다 닷새 일찍 벚꽃이 개화했다. 윤중로는 국회 6문과 7문 사이 영등포구 수목 관리번호 118∼120번 벚나무에 꽃이 피면 벚꽃이 개화한 것으로 본다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



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