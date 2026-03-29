건조한 날씨가 이어진 29일 충남 예산과 홍성에서 잇따라 산불이 발생했다.

29일 오후 충남 홍성군 은하면 한 야산에서 불이나 산림당국이 진압에 나서고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이날 오후 2시 29분께 충남 홍성군 은하면 한 야산에서 불이 났다.

산림 당국은 헬기 5대를 비롯해 산불진화차량 16대, 인력 37명을 투입해 화재 발생 59분 만인 오후 3시 28분께 화재를 진압했다고 밝혔다.

불은 인근 주택에서 시작돼 야산으로 번진 것으로 알려졌다.

홍성군은 화재 발생 후 "인근 주민과 입산객은 안전사고에 주의바라며 차량은 우회해 달라"는 안전 재난 문자를 보냈다.

앞서 이날 오후 1시 22분께는 충남 예산군 대술면 궐곡리 야산에서 산불이 발생했다. 산림 당국은 헬기 1대, 차량 23대, 인력 84명을 투입해 43분 만에 진화를 완료했다.

예산군은 산불 발생 직후 "궐곡리 인근 공장에서 화재가 발생해 인근 야산으로 확대 중"이라며 "주민과 입산객은 안전사고에 주의바라며 차량은 우회해 달라"는 내용의 안전 재난 문자를 보내기도 했다.

산불로 인한 인명피해는 없는 것으로 알려졌다.

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산림 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



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