조호권 공동선대위원장 합류…지지층 결집 행보

신수정 광주 북구청장 예비후보와 조호권 예비후보가 29일 공동선거대책위원회 출범을 알리며 손을 맞잡고 기념 촬영을 하고 있다. 신수정 후보 캠프 제공 AD 원본보기 아이콘

광주 북구청장 본경선이 본격화된 가운데 신수정 예비후보와 조호권 예비후보가 '북구 대도약'을 목표로 공동 행보에 나섰다.

신수정 예비후보 선거캠프는 29일 본경선에 진출했던 조호권 예비후보가 신 후보에 대한 전폭적인 지지를 선언하고, 양측 캠프를 통합한 공동선거대책위원회를 구성하기로 합의했다고 밝혔다. 조 예비후보는 공동선대위원장을 맡아 본경선 승리를 위한 활동에 참여할 예정이다.

조 예비후보는 지지 선언을 통해 "북구는 정체된 도시를 깨우고 미래 먹거리를 발굴할 유능한 리더십이 절실하다"며 "광주시의회 최초의 여성 의장으로서 보여준 결단력과 20년간 북구 민생 현장에서 축적된 해결력이 북구의 과제를 풀어낼 대안이라고 판단했다"고 밝혔다.

이에 대해 신 예비후보는 "조 예비후보는 실물경제 감각과 함께 광주 사회서비스원 초대 원장을 지낸 실무형 리더십을 갖춘 인물"이라며 "북구와 광주 발전에 헌신해 온 결단에 깊이 감사드린다"고 말했다. 이어 "축적된 정책 자산과 정무적 식견을 이어받아 본경선에서 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다.

양측은 이번 지지 선언을 계기로 정책과 조직, 현장 네트워크를 결합해 민생 중심의 선거를 추진한다는 방침이다.

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신 예비후보 측은 이번 지지 선언이 본경선 진출 후보 가운데 첫 연대 사례라며 "경선 과정의 분열을 최소화하고 지지층 결집의 계기가 될 것"이라고 밝혔다. 또한 "공동선대위를 중심으로 본경선 승리에 힘을 모으겠다"고 덧붙였다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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