김봉태·최인수 등 20여 작가 작품 전시

회화·조각·영상 아우르는 복합 전시 구성

경남 진주 시립 이성자미술관은 국립현대미술관(MMCA)이 주관하는 미술은행 소장품 전시 지원사업에 선정되어 《2027 미술은행 소장품 기획전》을 국립현대미술관 미술은행과 공동 추진한다고 밝혔다.

이번 공모 선정으로 진주 시립 이성자미술관은 국립현대미술관 미술은행 소장 작품의 무상임대를 비롯해 작품 운송 등 전시 운영 전반에 대한 지원을 받게 된다.

진주시 시립 이성자미술관 전경 사진 AD 원본보기 아이콘

국립현대미술관 미술은행 전시 지원사업은 국립기관과 지역 공립미술관이 협력해 추진하는 사업으로, 수도권에 집중된 주요 소장품을 지역에서도 감상할 수 있도록 함으로써 문화 향유의 지역 격차를 완화한다는 점에서 의미가 크다.

전시는 국립현대미술관 미술은행 소장품 중 김봉태, 최인수, 박혜수 작가 등 20여 명의 작가의 회화, 조각, 영상 등 다양한 장르의 작품과 함께 이성자 화백의 작품을 동시에 선보일 예정이며, 2027년 1월부터 4월까지 진주시립이 성자 미술관에서 개최된다.

시 관계자는 "국립현대미술관과의 협력을 통해 진주에서도 주요 현대미술 작품을 선보일 수 있게 됐다"며 "앞으로도 문화 인프라 확충과 시민의 문화 향유 기회 확대를 위해 지속해서 노력하겠다"고 밝혔다.

한편 진주 시립 이성자미술관은 한국 근현대 미술을 대표하는 작가 이성자 화백의 작품 세계를 시민들과 함께 나누는 공간으로, 한국 채색화와 현대미술의 흐름을 살펴보는 기획전은 물론 어린이·청소년·가족이 함께 참여할 수 있는 다양한 교육·체험 프로그램을 운영하고 있다.

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또한 문화 소외계층을 위한 전시와 프로그램을 꾸준히 마련하며, 누구나 쉽게 미술을 즐길 수 있는 열린 미술관으로 자리매김하고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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