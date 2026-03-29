주진우 "분권보다 속도 중요"

박형준 "자치입법권·재정권 우선 필수"

지난 27일 열린 1차 TV 토론회에서 부산·울산·경남 행정통합 추진 시기와 방법 등을 두고 격돌했던 부산시장 선거 국민의힘 경선 후보인 박형준 시장과 주진우 의원이 29일 사회관계망서비스(SNS)에서 다시 공방을 벌였다.

주 의원은 이날 페이스북에 "박 시장은 지금 부산이 탄탄대로이니 운전자, 내비게이션 바꾸지 말자고 하는데 시민들은 그 길이 잘못됐다고 하신다"며 "관료형 리더십은 한계에 봉착했다. 부산에는 밀어붙여서 '되게 하는 시장'이 필요하며 그게 부산 스타일"이라고 썼다.

이어 "지방선거에서 부울경 통합에 따른 국비 50조원 지원을 강력히 띄워야 하고 통합이 안 되더라도 인구 330만인 부산에 국비 20조원을 약속받아야 한다"며 "완전한 분권보다 중요한 건 시민이 체감하는 예산과 속도이며, 정치적 이익 보다 시민의 이익이 우선"이라고 주장했다.

1차 경선 토론회 나선 주진우 국민의힘 의원(왼쪽)과 박형준 부산시장. 주진우 경선 캠프. AD 원본보기 아이콘

그러면서 "민주당이 허락하는 일만 할 수는 없다. 설득하고 압박해서 해내겠다"며 "'안 된다'로는 부산을 못 바꾸기 때문에 부산 시민의 목소리에 더 귀 기울여야 한다"고 덧붙였다.

앞서 1차 TV 토론에서 주 의원은 "행정통합은 부산 생존의 문제이기 때문에 최대한 이른 시일 내 행정통합을 추진하고, 지원금 규모도 50조원을 요구해야 한다"고 주장했다. 박 시장은 "분권 보장 없는 행정통합과 주민 동의 절차를 밟지 않는 행정통합은 위험하고, 2028년에 추진해도 정부 지원금에는 아무런 문제가 없다"고 반박했다.

박 시장도 페이스북에 쓴 글에서 "50조원을 이재명 정권이 준다고 해도 통합을 해야 받을 수 있는데 부산시민도 지방선거 전 통합을 원하지 않고 있다"며 "울산은 당장 통합하는 것에 원천 반대 입장이며, 경남은 지역 간 이해관계가 달라 주민 의사를 물어 질서 있게 하자고 주장하고 있다"고 지적했다.

이어 "50조원을 받는다 해도 부산에만 쓸 수 없을뿐더러 주 의원의 주장은 통합시의 시장이 벌써 된 것을 가정하는 공약이어서 현실성이 없다"며 "자치입법권, 재정권, 국토 이용권, 특별행정기관의 기능 이양 등으로 이루어지는 분권이 광역 행정통합의 알파요 오메가"라고 주장했다.

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박 시장은 "분권을 제도화하지 않고 무조건 통합부터 하자는 것은 통합에 따른 각종 부가 비용과 갈등 비용을 고려하지 않은 순진한 발상에 불과하다"고 썼다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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