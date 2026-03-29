"누군가는 앞장서야 한다"

이정현 국민의힘 공천관리위원장은 29일 "공천이 마무리되는 대로 당이 필요로 하는 가장 어려운 곳에서 제 역할을 다할 준비를 하겠다"며 전남광주통합특별시장 등 험지 출마 가능성을 내비쳤다.

이 위원장은 이날 페이스북에 "쉬운 길이 아니라 가장 힘든 곳에서, 아무도 가지 않으려는 곳에서 또 다른 역할을 할 생각이다. 그것이 당이 단합하는 데 도움이 된다면 마다하지 않겠다"며 이같이 말했다.

그는 "지역에 따라 기대거나 포기하는 정치로는 더 이상 국민의 선택을 받을 수 없다"며 "권역별로 당당하게 경쟁하자. 험지라고 물러서지 말고 어렵다고 포기하지 말자"고 강조했다.

새누리당 대표를 지낸 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 아시아경제 본사에서 AK라디오에 출연, 소종섭 스페셜리스트와 인터뷰하고 있다. 허영한 기자 AD 원본보기 아이콘

이어 "누군가는 앞장서야 한다. 저부터 그 역할을 하겠다"며 "정치는 바뀔 수 있고, 반드시 바뀌어야 한다. 그 출발점에 저 이정현도 서겠다"고 덧붙였다.

이는 6·3 지방선거에서 전남광주 통합특별시장 출마를 시사한 것으로 풀이된다. 현재 국민의힘에서 해당 지역 출마 희망자는 없는 상태다.

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이 위원장은 전남 곡성 출신으로, 19·20대 총선 당시 전남 순천에서 당선된 바 있다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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