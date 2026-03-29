국립과천과학관, 이동형 전시물 '싸이팝' 캄보디아 수출

국립과천과학관은 이동형 과학전시물 '싸이팝'이 캄보디아 프놈펜에서 열린 '과학기술혁신의 날' 행사에 전시되면서 현지 관람객들에게 처음 공개됐다고 29일 밝혔다.

캄보디아 정부가 주관하는 과학기술혁신의 날 행사는 지난 26일부터 3일간 프놈펜 코픽 컨벤션센터에서 개최됐으며, 올해로 4회째를 맞았다. 싸이팝 전시는 전문가 포럼, 기술 교류, 학생 경진대회 등과 함께 주요 프로그램으로 진행됐다.

이번에 전시된 20점의 싸이팝 전시물은 캄보디아 산업과학기술혁신부가 과천과학관으로부터 구매한 것으로, 행사 종료 후에는 캄보디아 현지에서 과학문화 확산을 위한 교육 등에 활용될 예정이다.

아울러 과천과학관은 지난 28일 과학기술혁신의 날 폐막식에서 용세이 보싯 캄보디아 부총리와 헴 반디 산업과학기술혁신부 장관이 임석한 가운데, 과학문화 국제협력 확대를 위한 업무협약을 체결했다.

협약서에는 전시와 컨퍼런스 공동 운영 등 양국의 과학문화 확산을 위한 협력 방안이 포함됐으며, 싸이팝 전시를 통한 연계 활동도 주요 내용으로 담겼다.

AD

한형주 국립과천과학관장은 "연이은 싸이팝 해외진출을 발판 삼아, 캄보디아와 과학문화 교류가 더욱 확대되기를 바란다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>