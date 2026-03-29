총상금 6000만원·인턴 채용 우대

GPU 제공으로 후속 활용까지 지원

산업통상부가 공공데이터를 활용한 창의적 아이디어 발굴에 나선다. 인공지능(AI) 활용 항목을 새롭게 도입해 데이터 기반 혁신 모델 발굴을 강화한다는 구상이다.

산업부는 산업기술시험원 등 산하 공공기관과 공동으로 오는 30일부터 7월 6일까지 '제14회 공공데이터 활용 아이디어 공모전'을 개최한다고 밝혔다.

이번 공모전은 '공공데이터로 견인하는 지역활력, AI 데이터로 도약하는 기업성장'을 주제로 진행되며, 국민 누구나 참여할 수 있다. 특히 올해는 AI 활용에 대한 심사 항목을 신설해 출품작의 AI 연계성과 활용도를 중점적으로 평가할 예정이다.

공모전은 약 3개월간 진행되며 '아이디어 기획'과 '제품·서비스 개발' 두 분야로 나뉜다. 1차 서면심사와 2차 발표평가를 거쳐 오는 8월 최종 수상자를 선정한다.

수상팀에는 산업부 장관상과 공공기관장상 등 상장과 함께 총 6000만원 규모의 상금이 지급된다. 또한 한국가스공사와 한국석유관리원 인턴 채용 우대, 무역보험공사의 무역 컨설팅, 코트라의 무역 전문가 상담 등 후속 지원도 제공된다.

아울러 수상팀이 공모전 이후에도 AI 기술을 활용할 수 있도록 산업기술시험원을 통해 최대 3개월간 GPU 사용을 지원할 계획이다.

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공모전 관련 세부 사항은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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