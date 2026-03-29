산업부, 공공데이터 활용 공모전 개최…AI 연계 아이디어 발굴
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총상금 6000만원·인턴 채용 우대
GPU 제공으로 후속 활용까지 지원
연합뉴스
산업통상부가 공공데이터를 활용한 창의적 아이디어 발굴에 나선다. 인공지능(AI) 활용 항목을 새롭게 도입해 데이터 기반 혁신 모델 발굴을 강화한다는 구상이다.
산업부는 산업기술시험원 등 산하 공공기관과 공동으로 오는 30일부터 7월 6일까지 '제14회 공공데이터 활용 아이디어 공모전'을 개최한다고 밝혔다.
이번 공모전은 '공공데이터로 견인하는 지역활력, AI 데이터로 도약하는 기업성장'을 주제로 진행되며, 국민 누구나 참여할 수 있다. 특히 올해는 AI 활용에 대한 심사 항목을 신설해 출품작의 AI 연계성과 활용도를 중점적으로 평가할 예정이다.
공모전은 약 3개월간 진행되며 '아이디어 기획'과 '제품·서비스 개발' 두 분야로 나뉜다. 1차 서면심사와 2차 발표평가를 거쳐 오는 8월 최종 수상자를 선정한다.
수상팀에는 산업부 장관상과 공공기관장상 등 상장과 함께 총 6000만원 규모의 상금이 지급된다. 또한 한국가스공사와 한국석유관리원 인턴 채용 우대, 무역보험공사의 무역 컨설팅, 코트라의 무역 전문가 상담 등 후속 지원도 제공된다.
아울러 수상팀이 공모전 이후에도 AI 기술을 활용할 수 있도록 산업기술시험원을 통해 최대 3개월간 GPU 사용을 지원할 계획이다.
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공모전 관련 세부 사항은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
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