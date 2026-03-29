도, 반려마루 화성 동물 교감 프로그램 확대 운영

‘반려마루 화성’ 4월 프로그램 교육생 모집

경기도가 4월부터 '반려마루 화성'에서 반려동물 교감 활동 프로그램을 새롭게 시작한다.

경기도가 4월부터 '반려마루 화성'에서 반려동물 교감 활동 프로그램을 새롭게 시작한다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

올해는 기존 '반려마루 화성'에서 매월 진행한 반려동물 문화교육과 전년도에 직접 시범 운영한 초등학생 대상 교감활동 프로그램을 확대해 구성했다.

이번 프로그램에서 눈에 띄는 부분은 참여하는 대상의 다양성이다. 먼저 동물 교감 활동 프로그램은 기존 초등학생에서 유아동으로 대상이 확대됐으며, 어린이집이나 유치원 등 단체에서 신청을 받아 운영한다.

청소년과 취약계층을 위한 교육도 확대한다. 학교 밖 청소년이나 가정 밖 청소년 및 장애인 등 사회에서 소외되거나 도움이 필요한 이들에게 동물과 정서적으로 교감하는 프로그램을 통해 사회로 내딛는 힘을 보탤 예정이다.

반려인을 대상으로 운영하는 반려동물 문화교육은 더 많은 인원이 참여할 수 있도록 산책교육, 교감놀이, 문제행동교정교육(짖음, 공격) 등 반려견 예절 교육을 매월 개설한다.

새로운 교육과정으로 반려견 사회화 교육(CSP, Canine Socialization Program)을 도입해 반려견과 사람의 평화로운 공존을 위한 기초 교육을 수강하고 시험을 통해 자격증을 취득하는 프로그램도 추가했다.

비반려인을 위한 교육도 마련했다. 반려동물 간식 만들기, 반려동물 아로마 관리, 펫 피트니스 등 반려동물 산업으로 각광받고 있는 분야의 주제를 원데이클래스로 개설한다. 또한 애견미용사, 동물보건사 등 해당 산업 분야에 관심 있는 비반려인이 참여할 수 있는 프로그램도 포함됐다.

이와 함께 반려동물의 생애주기에 따른 펫로스증후군에 대한 교육도 구성해 함께 애도하고 상실에 대한 슬픔을 나누는 시간도 준비했다.

2026년 '반려마루 화성' 교감 활동 프로그램은 4월부터 시작하며, 모든 교육은 사전 신청을 통해서만 참여가 가능하다. 3월 30일 월요일부터 '경기도동물보호복지플랫폼(animal.gg.go.kr)'에서 신청할 수 있으며 자세한 교육 일정과 일정에 따른 세부 프로그램도 해당 플랫폼에서 확인할 수 있다.

반려동물 교감 활동 프로그램 일정. 경기도 제공 원본보기 아이콘

도는 이번 교육을 통해 도내 다양한 연령층과 사회 구성원, 반려인과 비반려인 모두 참여 가능한 교육 운영을 통해 올바른 반려문화 확산과 생명의 소중함, 갈등을 줄이고 동물과 사람이 함께 행복한 '경기 애니웰(aniwel)' 실천에 한발 더 나아갈 것으로 기대하고 있다.

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변희정 반려동물 과장은 "반려마루 화성은 2013년 도우미견나눔센터로 시작해 2024년부터 서부권 반려동물 복합문화공간으로 확대 개편해 운영하고 있다"며 "반려인과 비반려인, 더 많은 세대와 다양한 도민이 참여할 수 있는 교육 프로그램을 구성해 누구나 참여하고 함께 즐길 수 있는 공간으로 더욱 발전시켜 나갈 것"이라고 말했다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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