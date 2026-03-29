박광태·박지원 등 중진 총출동…세 과시 속 본격 행보

"이재명 대통령과 소통 결실 통합"…일자리 등 현안해결

김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 예비경선 후보(사진 가운데)가 29일 광주 선거사무소 개소식 행사에 온 지지자들과 함께 기념사진을 찍고 있다. 심진석 기자 AD 원본보기 아이콘

김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 예비경선 후보가 광주에 선거사무소를 열고 본격적인 세몰이에 나섰다.

김 예비후보는 29일 오전 10시 광주 서구 무진대로 해암빌딩 4층에서 개소식을 열고 수많은 지지자와 함께 선거 승리의 의지를 다졌다.

이날 행사장엔 청년과 고령자, 여성 등 다양한 성별과 연령대의 지지자 수천 명이 대거 몰리며 초반 기세를 과시했다. 특히 이 자리에 박광태 전 광주광역시장을 비롯해, 박지원·박균택 국회의원 등 지역 중진급 정치인들도 다수 참석해 행사 무게감을 더했다.

김 예비후보는 "이재명 대통령은 과거 민주당 대표 시절부터 소통을 해왔고, AI 데이터센터, (광주 민·군 공항) 무안 공항 이전 문제 등 여러 현안을 함께 논의했고, 대통령 되자마자 곧바로 실천으로 옮기신 분이다"라며 "이 대통령과 저의 지속적인 소통을 결과가 광주전남 통합이란 결실로 이뤄진 것이다"고 밝혔다.

이어 "말로만 친명이 아니라 거기에 맞는 성과도 내야 한다"며 "통합과 함께 광주와 전남은 새로운 전기를 맞이했다. 과거에 받았던 탄압과 핍박을 딛고 대통합의 길로 가고 있다"고 강조했다.

그러면서 "시민들의 부름과 요구에 답할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "광주와 전남을 함께 발전시키겠다"고 다짐했다.

김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 예비경선 후보 광주 선거사무소 개소식 행사에 박광태 전 광주광역시장을 비롯해, 박지원 국회의원 등 지역 중진 정치인들과 많은 시민들이 참석했다. 심진석 기자 원본보기 아이콘

김 예비후보는 이날 행사 현장을 찾아온 시민과의 질의응답 시간을 통해, 청년·일자리정책 등에 대한 방향성을 설명하며 광주의 발전 청사진을 직접 밝히기도 했다. 준비된 행사가 마무리된 뒤에는 지지자들과 기념사진을 찍으며 직접 소통도 이어갔다.

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김 예비후보 측 관계자는 "이번 개소식은 단순한 사무실을 열었단 의미 이외에 광주와 전남 상생 발전이란 상징성을 내포하고 있다"며 "항상 시민들의 목소리를 듣는 공간이 될 수 있도록 할 것이다"고 말했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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