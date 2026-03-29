카카오모빌리티-분당서울대병원, '택시 대신 불러주기' 도입

고령층 이동 지원

카카오모빌리티는 분당서울대학교병원과 협력해 '카카오 T 택시 대신 불러주기' 서비스를 오프라인으로 확대하고, 디지털 취약 계층의 이동 편의 지원에 나선다고 29일 밝혔다.

카카오모빌리티는 고령 환자, 외국인 등 택시 이용에 도움이 필요한 방문객이 많은 분당서울대학교병원 현장의 특성에 맞춰 '택시 웹 호출 시스템'을 제공했다.

업무용 PC를 통해 손쉽게 택시 호출이 가능해지면서, 방문객들의 택시 이용이 편리해질 수 있다. 또 병원 원무팀 직원들이 개인 휴대전화를 이용해 환자들의 택시를 대신 불러주는 등의 번거로움도 해소될 것으로 병원 측은 기대했다.

택시 호출이 필요한 환자가 병원 내 안내데스크를 방문해 목적지를 전달하면, 직원이 전용 시스템을 통해 카카오 T 택시를 대신 호출하는 방식이다. 택시 대신 불러주기 서비스는 이날부터 이용할 수 있다.

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류긍선 카카오모빌리티 대표는 "카카오모빌리티는 앞으로도 플랫폼 기술이 모든 이동을 돕는 따뜻한 기술로 확산될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



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