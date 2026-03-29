고령층 이동 지원

카카오모빌리티-분당서울대병원, '택시 대신 불러주기' 도입
AD
원본보기 아이콘

카카오모빌리티는 분당서울대학교병원과 협력해 '카카오 T 택시 대신 불러주기' 서비스를 오프라인으로 확대하고, 디지털 취약 계층의 이동 편의 지원에 나선다고 29일 밝혔다.


카카오모빌리티는 고령 환자, 외국인 등 택시 이용에 도움이 필요한 방문객이 많은 분당서울대학교병원 현장의 특성에 맞춰 '택시 웹 호출 시스템'을 제공했다.

업무용 PC를 통해 손쉽게 택시 호출이 가능해지면서, 방문객들의 택시 이용이 편리해질 수 있다. 또 병원 원무팀 직원들이 개인 휴대전화를 이용해 환자들의 택시를 대신 불러주는 등의 번거로움도 해소될 것으로 병원 측은 기대했다.


택시 호출이 필요한 환자가 병원 내 안내데스크를 방문해 목적지를 전달하면, 직원이 전용 시스템을 통해 카카오 T 택시를 대신 호출하는 방식이다. 택시 대신 불러주기 서비스는 이날부터 이용할 수 있다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

ETF 말고 삼전·닉스 직접투자…'동학개미운동' 때보다 더 많이 샀다 ETF 말고 삼전·닉스 직접투자…'동학개미운동' 때...
AD

류긍선 카카오모빌리티 대표는 "카카오모빌리티는 앞으로도 플랫폼 기술이 모든 이동을 돕는 따뜻한 기술로 확산될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.


서소정 기자 ssj@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
나의 '직관' 스타일은?

나의 '직관' 스타일은?

프로야구 개막맞이 야구장 유형 테스트

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈