"주민 삶의 질 높일 수 있는 후보"

김용집, 성현출, 하상용 공동 선대위원장과 광주 남구의 전·현직 시·구의원들이 황경아 남구청장 예비후보에 대한 강력한 지지를 선언했다. 황경아 예비후보 제공 AD 원본보기 아이콘

김용집, 성현출, 하상용 공동 선대위원장과 광주 남구의 전·현직 시·구의원들이 황경아 남구청장 예비후보에 대해 지지를 선언하며 세 결집에 나섰다.

남구 전·현직 의원들은 전날 오전 황경아 예비후보 선거사무소에서 지지 모임을 갖고 "광주 남구의 발전과 새로운 도약을 위해 실력과 인품을 겸비한 황경아 예비후보를 적극 지지한다"며 "현 청장의 '3선 도전'을 막고, 황경아 예비후보의 승리를 위해 '원 팀'으로 뭉치자"고 발표했다.

지지 선언에 참여한 의원들은 황경아 예비후보가 오랜 기간 의정 활동을 통해 보여준 현장 중심의 행정 능력과 주민 소통 역량을 높이 평가하면서 "새로운 변혁의 시대에 남구 발전을 책임질 적임자는 황경아 예비후보다"며 "남구의 현안을 누구보다 깊이 이해하고 있는 현장 전문가, 정체된 남구의 경제를 살리고, 주민들의 삶의 질을 실질적으로 높일 수 있는 강력한 추진력을 가진 후보이기에 전폭적으로 힘을 보태기로 했다"고 밝혔다.

이번 지지 선언은 남구의 의정을 함께해 온 전·현직 의원들이 대거 합류했다는 점에서 상당한 파급력을 미칠 것으로 보인다.

지지 선언에 참가한 전·현직 의원들은 ▲당내 경선을 넘어 본선 승리까지 남구의 민주당 세력을 하나로 결집하는 마중물 역할을 하는 '원 팀 정신' ▲교육, 복지, 경제 활성화 등 남구의 숙원 사업을 해결할 수 있는 '준비된 구청장' ▲구민의 목소리가 행정에 즉각 반영되는 혁신적인 남구 모델 구축에 함께 힘을 모을 것을 다짐했다.

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황경아 예비후보는 "선배·동료 의원님들의 전폭적인 지지에 깊은 감사를 드린다"며 "그간 쌓아온 모든 역량을 쏟아 꼭 승리해서 남구민이 체감할 수 있는 확실한 변화와 발전으로 보답하겠다"고 말했다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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