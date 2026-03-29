속초시, 4월 1일부터 24일까지

속초문화예술회관 전시실서 열려

안견·정선·김홍도··윤복 명화 재현

레플리카 40점 전시

강원도 속초시는 오는 4월 1일부터 24일까지 속초문화예술회관 전시실에서 기획전시 '조선화방 4인4색' 레플리카 전(展)을 개최한다.

조선화방 4인4색. 속초시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 전시는 최근 대중의 사랑을 받고 있는 사극 콘텐츠 흐름에 맞춰 조선 미술의 황금기를 이끈 안견, 정선, 김홍도, 신윤복의 작품을 통해 K-미술에 대한 자긍심을 높이기 위해 기획됐다.

전시에는 평소 접하기 어려운 명화를 원작의 감동 그대로 재현한 레플리카 작품 40점이 공개된다. 안견의 환상적인 세계관부터 정선의 진경산수, 김홍도와 신윤복이 그려낸 조선의 역동적인 삶의 현장까지 한자리에서 만날 수 있다.

이번 전시는 정적인 관람을 넘어 작품의 생동감과 몰입도를 높일 수 있도록 음향과 움직임이 더해진 미디어 월을 설치해 새로운 감상 경험을 제공한다. 가족 단위 관람객과 어린이를 위한 큐브 쌓기, 드로잉 등 다양한 체험 활동 공간도 마련된다. 또 관람객의 깊이 있는 이해를 돕기 위해 전문 해설사인 도슨트 프로그램을 운영해 조선 미술의 숨은 이야기를 생생하게 전달할 계획이다.

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한편, 이번 전시와 연계해 안견의 몽유도원도를 아름다운 춤사위로 재해석한 국립무용단의 '몽유도원무' 공연도 4월 17일 속초문화예술회관 대공연장에서 펼쳐질 예정이다. 우리 미술과 무용이 어우러진 깊은 예술적 울림과 품격 있는 감동을 선사할 것으로 기대된다.

속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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