2024년 기소 후 추가 사건 수사

8억4000만원 피해 추가 포착

13명은 혐의없음 불기소 처분

검찰이 '티몬·위메프 대규모 미정산 사태'와 관련해 큐텐 구영배 대표 등 전현직 경영진 8명을 8억원대 사기 혐의로 추가 기소했다.

서울중앙지검 반부패수사1부(국원 부장검사)는 29일 구 대표와 류광진 전 티몬 대표, 류화현 전 위메프 대표 등 임직원 8명을 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 혐의로 불구속 기소했다고 밝혔다.

검찰은 앞서 2024년 12월 티몬과 위메프의 대규모 미정산 사태와 관련해 구 대표와 류광진·류화현 전 대표 등 10명을 1조8500억원대 사기 혐의로 불구속 기소한 바 있다.

구영배 큐텐그룹 대표가 지난해 4월 8일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 티메프 미정산 사태 1심 첫 공판에 출석하고 있다. 연합뉴스. AD 원본보기 아이콘

검찰은 이후 피해자들이 접수한 고소 사건들을 수사한 결과 8억4000만원의 피해금액을 추가로 포착해 이들 경영진을 추가 기소했다고 밝혔다.

구 대표 등은 티몬·위메프가 셀러(판매자)들에게 우선 지급해야 할 정산대금을 일시 보관하는 점을 악용해 정산용 보유 자금을 개인금고처럼 큐텐 등으로 유출함으로써 정산대금을 가로챈 혐의를 받아왔다.

다만 검찰은 고소·고발이 접수된 내부 임직원 및 외부업체 관계자 등 13명은 소속과 지위, 역할 등을 고려할 때 혐의를 인정할 증거가 충분하지 않다고 보고 혐의없음 불기소 처분했다고 밝혔다.

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검찰은 피고인들이 죄에 상응하는 처벌을 받도록 공소유지에 만전을 기하는 한편 민생을 침해하는 다중피해범죄에 엄정 대응해 건전한 경제질서 확립에 최선을 다하겠다고 밝혔다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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