명예축산물위생감시원 역량 강화 직무교육 실시

민관 협업 통한 안전한 축산물 공급 환경 조성 기대

강원특별자치도는 지난 26일 강릉시 사천면 반려동물지원센터에서 도내 명예축산물위생감시원(이하 명예감시원)과 시군 축산물 위생 담당 공무원을 대상으로 '2026년 상반기 직무교육'을 실시했다.

강원특별자치도는 지난 26일 강릉시 사천면 반려동물지원센터에서 도내 명예축산물위생감시원(이하 명예감시원)과 시군 축산물 위생 담당 공무원을 대상으로 '2026년 상반기 직무교육'을 실시하고 있다. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 교육은 민간 감시 인력의 효율적 운영과 공무원의 현장 대응 역량 강화를 위해 마련됐으며, 강릉·속초·삼척·정선 등에서 모인 명예감시원과 담당 공무원 등 34명이 참석해 실무 중심 교육을 받았다.

교육은 ▲2026년 명예감시원 운영계획 ▲축산물 안전관리 체계 및 업종별 위생감시 실무 요령 ▲최신 법령 개정사항 및 신고포상금 제도 활용법 ▲위해 축산물 회수 절차 등 현장에서 바로 적용 가능한 내용으로 구성됐다.

특히 현장 감시 활동의 애로사항을 공유하는 소통 시간도 함께 마련됐다. 시군에서는 감시 활동 주기의 탄력적 운영, 위해 축산물 회수 시 행정절차 간소화, 전문가 초빙을 통한 현장 점검 교육 확대 등 실질적인 제도 개선 방안을 건의했다.

도는 이번 건의사항을 적극 검토해 향후 운영계획에 반영하고, 담당자 교체가 잦은 시군 특성을 고려해 전문가 중심의 심화 교육을 강화할 방침이다.

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안재완 강원특별자치도 동물방역과장은 "도민 먹거리 안전을 위해 최일선에서 고생하는 명예감시원과 공무원들의 노고에 감사드린다"며 "민·관이 긴밀히 협력해 도민이 안심하고 소비할 수 있는 축산물 공급 환경을 만드는 데 총력을 다하겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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