신세계 센텀시티가 유니섹스 브랜드 'TEKET' 팝업을 통해 빈티지 트렌드 확산에 불을 지폈다.

테켓. 신세계 센텀시티 제공 AD 원본보기 아이콘

'Welcome to Teket'을 슬로건으로 론칭한 테켓은 특유의 빈티지 무드와 여유로운 실루엣을 바탕으로 음악, 예술 등 다양한 문화를 패션에 녹여내며 MZ세대를 중심으로 큰 인기를 얻고 있다.

이번 팝업에서는 SS26 전 품목 10% 할인과 더불어 이월 시즌 클리어런스 균일가 세일을 진행하며, 모든 구매고객께는 'No-Thought Bandage White'를(일 30개 한정), 10만원 이상 구매 시 테켓 타포린백을 증정한다.

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테켓만의 독창적인 감성을 경험할 수 있는 이번 행사는 백화점 지하 2층 하이퍼스테이지에서 다음 달 9일까지 만나볼 수 있다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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