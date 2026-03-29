중동 분쟁 여파로 유가 158달러 돌파

리터당 150원…최대 247만원 지원

중동發 유가 폭등에 강원도 農心 지킨다

최근 미-이란 분쟁 확산에 따른 중동 지역의 정세 불안으로 국제 유가가 유례없는 폭등세를 기록함에 따라 강원특별자치도가 도내 농가의 경영 파탄을 막기 위한 긴급 수혈에 나섰다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공 AD 원본보기 아이콘

강원자치도는 국제 유가 상승에 따른 농가 부담을 경감하기 위해 '2026년 농업용 면세유 구입비 지원사업'을 본격 추진한다고 29일 밝혔다.

올해 3월 기준 두바이유 가격은 배럴당 158.85달러로, 지난해(71.38달러) 대비 두 배 이상 치솟았다. 트랙터, 콤바인 등 농기계 운용은 물론 시설원예 난방비 비중이 큰 농가들에게는 감당하기 어려운 수준이다.

이에 도는 올해 총 60억원(도비 18억원, 시군비 42억원)의 예산을 투입해 4만㎘ 규모의 면세유를 지원한다. 특히 지원 기준을 2022년 이전(100원/ℓ)보다 상향된 리터당 150원으로 유지해 지원 효과를 높였다.

농업용 면세유는 트랙터, 콤바인, 건조기 등 주요 농기계는 물론 시설원예 분야에서도 폭넓게 활용되고 있다. 특히 시군과 지역농협 간 협업을 통해 농가별 사용 실적을 기반으로 지원이 이뤄지고 있어 사업의 공정성과 집행 효율성도 함께 확보하고 있다.

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박형철 강원특별자치도 농정국장은 "농업용 면세유는 농기계 운용과 시설원예 작물 재배에 필수적인 요소로, 최근 유가 상승 상황에서 농가 경영을 지탱하는 중요한 기반"이라며 "유가 변동에 능동적으로 대응하고, 현장에서 체감할 수 있는 지원체계를 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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