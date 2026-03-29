경기아트센터가 '경기 공연예술어워즈(G-ARTS AWARDS)' 참가작품 공모를 오는 31일 마감한다.

이번 공모는 경기도에서 활동하는 공연예술단체를 대상으로 연극·무용·음악 등 3개 장르의 작품을 모집한다.

경기 공연예술어워즈는 창작 작품을 발굴하는 데 그치지 않고, 작품의 성장과 유통까지 연결하는 구조로 운영된다.

특히 실연심사를 통해 작품을 실제 무대에서 선보일 기회를 제공하고, 심사 과정에서도 공연 완성도를 높일 수 있도록 지원하는 것이 특징이다.

최종 선정작은 올해 하반기 추가 공연 기회가 주어지며 공연료도 별도 지원된다.

또한 2차 선정작부터는 경기아트센터가 추진하는 국제 공연예술 플랫폼 '경기 공연예술 실크로드 GPAM(Gyeonggi Performing Arts Meeting)'에 자동 출품된다.

경기아트센터가 연극, 무용, 음악 등 3개 장르를 대상으로 '경기 공연예술어워즈(G-ARTS AWARDS)' 참가작품을 이달 31일까지 공모한다. 경기아트센터 제공 AD 원본보기 아이콘

신청은 경기아트센터 누리집에서 신청 양식을 내려받아 공연 영상 및 작품 소개 자료를 첨부해 이메일(garts@ggac.or.kr)로 제출하면 된다.

심사 결과는 4월 중 발표된다. 최종 선정작은 6월 실연심사를 통해 확정된다.

AD

경기아트센터 관계자는 "경기 공연예술어워즈는 창작 작품을 발굴하는 데서 나아가 유통과 확장까지 연결하는 사업"이라며 "도내 공연예술단체들이 이번 공모를 통해 더 넓은 무대와 기회를 만날 수 있기를 기대한다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>