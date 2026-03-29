박승원 광명시장, 광명자이더샵포레나서 현장 소통

‘아소하’ 소통…교통·돌봄 등 생활 밀착형 현안 논의

법률 상담·건강 체크 등 9개 행정서비스 부스 운영

“버스 노선부터 돌봄까지 직접 챙긴다…체감 행정" 약속

"새로운 보금자리에 터를 잡은 주민 한 분 한 분의 목소리를 소중히 듣고 있습니다. 시민의 일상 속으로 더 가까이 들어가 불편은 덜고 삶의 만족은 높일 수 있도록 현장 중심 소통을 이어가겠습니다."

박승원 광명시장이 지난 28일 소통 프로그램 ‘아주 소중한 만남의 하루(이하 아소하)’로 광명자이더샵포레나 1단지 커뮤니티센터 북카페를 찾아 주민 200여 명과 생활밀착형 주제로 소통하고 있다. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

박승원 광명시장이 지난 28일 광명자이더샵포레나 1단지 커뮤니티센터에서 열린 '아주 소중한 만남의 하루(이하 아소하)'에서 이같이 강조하며 시민 곁으로 한 걸음 더 다가가는 소통 행보를 펼쳤다.

이번 행사는 시장이 시민의 일상 공간으로 직접 들어가 생활 불편 사항을 청취하고 해결 방안을 함께 모색하기 위해 마련됐다.

이날 행사에서는 시립합창단 공연에 이어 주민과의 소통 시간을 진행했다. 현장에서는 교통, 생활환경, 돌봄 등 주민들이 일상에서 체감하는 현안을 놓고 자유로운 질의응답이 이어졌다.

박 시장은 버스 노선 개선과 정류장 정비, 입주 초기 폐기물 수거 주기 확대 등 주민 생활과 맞닿은 사안을 직접 설명하며 추진 상황을 공유했다.

특히 자녀를 둔 주민들의 관심이 높은 다함께돌봄센터와 관련한 질문에는 "단지 내 설치는 이미 확정된 사안"이라며 "예산 확보 등 남은 절차도 속도감 있게 챙겨 아이들에게 안전한 돌봄 환경을 만들겠다"고 답했다.

행사에 참여한 한 입주민은 "평소 궁금했던 교통 문제와 아이 돌봄시설 관련 사항을 현장에서 바로 자세히 설명해 답답함이 많이 풀렸다"며 "우리 동네 작은 목소리에도 귀를 기울이는 모습을 보며 시민의 일상이 시정 우선순위가 되고 있다는 점을 느꼈다"고 전했다.

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박승원 시장은 이날 접수된 건의사항들을 관련 부서에서 즉각 검토해 신속히 처리하고 그 결과를 시민들에게 투명하게 안내할 것을 지시했다.

박승원 광명시장이 지난 28일 소통 프로그램 ‘아주 소중한 만남의 하루(이하 아소하)’로 광명자이더샵포레나 1단지 커뮤니티센터 북카페를 찾아 주민 200여 명과 생활밀착형 주제로 소통하고 있다. 광명시 제공 원본보기 아이콘

한편, 현장에는 법률 상담, 건강 체크, 탄소중립 보드게임, 층간소음 예방 홍보, 통합돌봄과 복지관 안내, 자원봉사센터 홍보 등 9개 부스도 함께 운영해 주민들이 생활과 맞닿은 행정서비스를 직접 체험하고 필요한 정보를 얻을 수 있도록 했다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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