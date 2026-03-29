2017년 이후 증가세…지난해만 141기 추가

9개 핵보유국 모두 핵무기금지조약 미가입

전 세계에서 운용 중인 핵무기가 약 1만기에 달한다는 분석이 나왔다. 전체 폭발력은 제2차 세계대전 당시 일본 히로시마에 투하된 원자폭탄 약 13만5000개의 위력과 맞먹는 수준으로 평가됐다.

독일 dpa통신은 핵무기폐기국제운동(ICAN)이 26일(현지시간) 공개한 보고서를 인용, 이같은 내용을 보도했다. 보고서는 현재 핵탄두 수가 2017년 이후 지속해서 증가해 왔으며, 지난해에만 141기가 추가된 것으로 집계됐다고 밝혔다.

ICAN은 전체 핵탄두 가운데 약 40%가 사일로(지하 격납고) 기반 탄도미사일, 이동식 발사대, 잠수함 탑재 무기 또는 폭격기 기지 등에 배치된 상태라고 설명했다. 나머지는 예비용으로 보관 중인 것으로 파악됐다.

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또한 공식·비공식 핵보유국 9개국은 실전 배치된 핵탄두 외에도 해체됐거나 해체를 앞둔 약 2500기의 핵무기를 추가로 보유하고 있는 것으로 추정됐다.

국가별로는 중국, 인도, 북한, 파키스탄, 러시아가 핵전력을 확대하고 있으며, 프랑스와 미국 역시 핵무기 증강 계획을 추진 중인 것으로 나타났다. 여기에 영국과 이스라엘까지 포함해 총 9개국이 핵보유국으로 분류된다.

보고서는 현재 핵무기 총량의 파괴력도 강조했다. 제2차 세계대전 당시인 1945년 8월 6일 히로시마에 투하된 원자폭탄으로 14만명 이상이 사망한 사례를 언급했다.

한편 스위스 제네바에 본부를 두고 있는 ICAN은 2017년 핵무기금지조약(TPNW) 채택과 2021년 발효를 주도해 노벨평화상을 받은 비정부기구다. 지난해 말 기준 TPNW 가입국은 99개국이지만 9개 핵보유국은 모두 참여하지 않았다.

독일 등 북대서양조약기구(NATO) 다수 국가도 핵우산 유지 등을 이유로 동참하지 않았으며, 한국 역시 미가입 상태다.

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지난해 6월 일본 나가사키대 핵무기폐기연구센터(RECNA)의 2025년판 '세계의 핵탄두 데이터'에 따르면 핵탄두 보유량 순위에서는 러시아가 5460기로 1위였고, 미국이 5277기로 2위, 중국이 600기로 3위였다. 프랑스(290기), 영국(225기), 인도(180기), 파키스탄(170기), 이스라엘(90기), 북한(50기)이 뒤를 이었다.

최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



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