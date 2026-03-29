정왕동 유흥가·역세권 중심 집중 점검

시민 교통안전 확보 총력

시, 안산출입국 외국인사무소와 합동 단속 강화

경기 시흥시(시장 임병택)가 무허가 불법 유상운송 행위인 이른바 '콜뛰기' 근절을 위해 안산출입국외국인사무소와 손을 잡고 강력한 합동 단속에 나섰다.

시흥시(시장 임병택)가 무허가 불법 유상운송 행위인 이른바 '콜뛰기' 근절을 위해 안산출입국외국인사무소와 손을 잡고 강력한 합동 단속에 나섰다. 시흥시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 단속은 최근 일부 외국인 불법체류자들이 가담한 불법 운송 영업이 기승을 부리며 시민들의 안전을 위협하고 있다는 판단에 따른 조치다.

'콜뛰기'는 무허가 차량을 이용해 요금을 받고 승객을 운송하는 불법 행위로, 사고 발생 시 보상체계가 미흡해 시민 안전을 위협하는 대표적인 불법 운송 형태다.

특히 일부 외국인 불법체류자가 이러한 불법 운송에 관여하는 사례가 있어 교통질서 확립과 더불어 외국인 체류 질서 관리 차원에서도 단속 필요성이 제기되고 있다.

지난 24일에 이뤄진 합동단속은 정왕동 46·48·51블록 등 유흥가와 역세권, 심야시간대 유동 인구가 많은 지역을 중심으로 진행됐다.

적발 시에는 '여객자동차 운수사업법' 등 관련 법령에 따라 형사처벌 및 과태료 부과는 물론, 「출입국관리법」 위반 사항에 대해서도 엄정한 조치가 취해진다.

시흥시는 앞으로도 합동단속반을 통해 불법 유상운송 행위와 외국인 체류 자격 위반 여부를 지속적으로 점검하는 등 단속 활동을 강화해 나갈 방침이다.

AD

박영덕 안전교통국장은 "콜뛰기는 시민 안전을 위협하는 중대한 불법 행위"라며 "안산출입국 외국인사무소와의 협력을 통해 불법체류 및 불법 취업 행위에 대해서도 철저히 점검해 시민의 생활안전 확립에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

시흥=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>