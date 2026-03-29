서울시교육청은 30일 서울대 사범대학, 서울대 교육종합연구원, 서울대 교육연구소와 '대전환 시대의 미래교육 협력'을 골자로 하는 포괄적 업무협약(MOU)을 체결한다고 29일 밝혔다.

이번 업무협약은 인공지능(AI)과 디지털 전환 등 급격한 변화 속에서 새로운 교육 패러다임의 도입이 절실하다는 인식에서 이뤄졌다. 이들 기관은 ▲역량 기반 교육과정·수업·평가의 포괄적 연구 협력 ▲AI 기반 서·논술형 평가 시스템 '채움AI' 고도화 및 교원 역량 강화 ▲IB 프로그램을 토대로 한 '한국형 바칼로레아(KB)' 모델 구현 ▲교원을 위한 대학원 특별연수 및 마이크로디그리형 연수 활성화 ▲AI 시대를 선도할 수학·과학 교원 연수 체계 구축 ▲고교학점제 전면 시행을 앞둔 진로·학업 설계 지도 전문가 양성 ▲학생, 학부모 모두의 진로 역량 지원 프로그램 확산 ▲사범대와 협력한 현장 기반 교사 양성 교육과정 개발 등 8대 핵심 과제를 중심으로 협력할 방침이다.

또한, 학생의 마음 건강 지원, 진로·진학 상담, 다문화 가정 학생의 증가, 학교 폭력에 대한 교육적 대응 등 다양한 현장 요구에 따라 교원 양성 교육과정의 공동 개발도 추진한다.

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정근식 서울시 교육감은 "이번 업무협약은 서울 학생들을 위해 현장 기반 연구와 연수는 물론, 교사 양성 교육과정에 이르기까지 함께 고민하고 미래를 향한 혁신의 첫걸음을 내디딘다는 점에서 큰 의미가 있다"고 밝혔다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



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