부산시 공동개최…유가족·군장병·시민 700여명 참석

국가보훈부 부산지방보훈청(청장 이남일)은 지난 27일 부산시청 대강당에서 '제11회 서해수호의 날 기념식'을 개최했다.

이번 행사는 부산지방보훈청과 부산광역시가 공동 주최하고 대한민국상이군경회 부산시지부가 주관, 서해수호 용사 유가족을 비롯해 주요 기관장, 육·해·공 군장병, 보훈·시민단체 관계자 등 700여명이 참석했다.

국가보훈부 부산지방보훈청이 지난 27일 부산시청 대강당에서 '제11회 서해수호의 날 기념식'을 개최하고 있다. AD 원본보기 아이콘

기념식은 해운대구립 청소년 오케스트라의 사전공연을 시작으로 국민의례, 서해수호 55용사 롤콜 영상 상영, 기념사와 추모사, 추모공연 및 기념공연 순으로 진행됐다. 행사 전 과정은 유튜브를 통해 실시간으로도 중계됐다.

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'서해수호의 날'은 제2연평해전과 천안함 피격, 연평도 포격전으로 희생된 서해수호 55용사를 추모하고 참전 장병의 공헌을 기리기 위해 지정된 정부기념일이다. 정부는 2016년부터 매년 3월 넷째 금요일을 기념일로 정해 범국민적 안보 의식과 국토수호 의지를 되새기고 있다.

이날 행사에 참석한 이남일 부산지방보훈청장은 "올해 공식 슬로건인 '우리의 바다 서해, 평화와 번영으로'처럼 서해수호 55용사의 희생과 헌신으로 지켜낸 평화로운 일상을 다시금 되새기는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

국가보훈부 부산지방보훈청이 지난 27일 부산시청 대강당에서 '제11회 서해수호의 날 기념식'을 열고 55용사 사진을 전시하고 있다. 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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