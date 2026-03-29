통근 셔틀버스 노선 확대 병행

국내 출장 화상회의로 대체

현대자동차그룹이 국가적인 에너지 위기 극복을 위해 전 그룹사 차원의 에너지 절약에 적극 나선다.

현대차그룹은 즉각적인 에너지 절감을 위해 전 그룹사가 차량 5부제에 동참한다고 29일 밝혔다. 현대차·기아 본사를 중심으로 시행하던 차량 5부제를 전 그룹사로 확대 적용하는 것이다. 임직원 출퇴근 셔틀버스 운영 확대도 병행해 직원들의 자가 차량 이용도 최소화한다.

현대자동차그룹이 차량 5부제를 전 그룹사로 확대 시행하는 등 국가적인 에너지 위기 극복을 위해 전 그룹사 차원의 에너지 절약에 적극 나선다. 사진은 차량 5부제를 시행하는 현대차·기아 양재 사옥 정문 모습. 현대차그룹 AD 원본보기 아이콘

전 사업장 에너지 제어 조건도 더욱 강화해 전기 사용량을 감축시킨다. 평일, 휴무일, 중식시간, 야간 등 전기 사용 유형을 구분해 PC, 냉난방, 조명 등을 세심하게 제어할 계획이다.

또한 사무실 각 층의 복도, 주차장, 로비공간의 CCTV에 인공지능(AI) 기능을 접목해 일정시간 사람의 움직임이 포착되지 않으면 조명 등을 자동 소등하도록 하는 시스템을 도입하기로 했다. 회의실에도 별도 센서를 설치해 사람이 이용하지 않으면 전력을 자동 차단한다.

국내 출장을 최소화하고, 화상회의로 대체해 업무용 차량 이용을 줄이기로 했으며, 부득이하게 업무용 차량을 이용시에는 전기차, 수소전기차 등 친환경차를 우선적으로 배정할 예정이다. 또한 순차적으로 업무용 차량을 친환경차로 전환한다는 방침이다.

현대차그룹은 각 사업장 설비 가동을 최적화하고 노후 시설 개선에도 집중한다.

전국의 생산거점에서 설비 가동 대기시간의 공회전을 최소화하고, 전기 누설 및 누유 점검 확대를 통해 에너지 손실 요소를 차단한다는 계획이다.

자재 및 설비 운송 차량의 동선도 재점검해 연료 사용량을 절감시킨다. 현대글로비스의 경우 항로 최적화, 저속 운항, 대기중 엔진 미사용 등을 통해 연료 소모량 감축을 추진한다.

에너지 효율이 떨어지는 노후화된 냉난방·조명 등을 고효율 에너지 설비로 즉시 교체하는 한편 설비의 구동방식도 에너지 절감형으로 개선하는 등 에너지 효율을 극대화한다.

중장기적인 에너지 수급 개선에도 나선다는 전략이다. 전국의 생산거점, 주차장, 하이테크센터 등을 활용해 태양광 발전 설비를 추가로 설치하고 ESS 확대 적용을 통해 전력 사용 효율을 강화한다. 재생에너지 전력구매계약(PPA : Power Purchase Agreement)도 확대해 나간다.

이와 함께 직원들의 복지를 위해 운영하고 있는 통근버스도 순차적으로 수소전기버스로 교체할 예정이다.

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현대차그룹 관계자는 "국가적 에너지 위기 극복을 위해 실질적으로 에너지를 절약할 수 있는 방안을 수립했으며, 전 그룹사에서 적극적으로 시행할 계획"이라며 "회사는 물론 그룹 임직원들이 함께 정부의 에너지 절약 정책에 동참해 나가겠다"고 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



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