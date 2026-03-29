4월10일까지 참여기업 44곳 모집

최대 7000만원 실증 비용 지원

조달 연계 등 후속 지원 추진

광주시가 도시 전역을 혁신기술의 시험 무대로 내어주는 '실증지원사업'을 통해 창업기업 성장 지원에 나선다.

광주시는 창업기업의 혁신 제품과 서비스 실증을 지원하는 '2026년도 창업기업제품 실증지원사업' 참여기업 44개사를 오는 4월 10일까지 모집한다고 29일 밝혔다.

에어데이터랩 관계자가 광주지역 공공기관 및 학교 급식실 조리매연 저감장치 실증 현장에서 장비를 설명하고 있다. 광주시 제공. AD 원본보기 아이콘

이 사업은 창업기업이 개발한 제품과 서비스를 실제 환경에서 검증해 사업화 성공 가능성을 높이기 위해 추진한다. 공공·민간 기반시설을 활용해 도시 전역을 실증 공간으로 제공하는 광주형 실증지원 모델이다.

올해 모집은 ▲공공·민간 수요해결 솔루션형 ▲기업이 자유롭게 실증 과제를 제안하는 자율형(스케일업형·일반형) 등 40개사와 ▲실증 공간이 필요한 기업을 위한 장소제공형 4개사로 나뉜다. 장소제공형은 수시 신청을 받는다.

특히 올해는 민간주도형 기술창업지원(TIPS)과 투자 유치 등을 통해 기술력을 입증받은 기업을 대상으로 한 '스케일업형'을 신설해 성장 단계별 지원 체계를 강화했다.

대상은 상용화 직전 제품·서비스를 보유한 창업 7년 이내 기업이며, 인공지능(AI)·스마트제조 등 신산업 27개 분야는 창업 10년 이내까지 신청할 수 있다. 선정 기업에는 최대 7000만원의 실증 비용과 맞춤형 실증 장소가 제공된다.

광주시는 실증을 완료한 기업에 실증확인서를 발급하고, 조달청 혁신제품 지정 연계 지원과 산업 현장 방문 프로그램인 테크니컬 투어, 코이카(KOICA) 혁신적 기술 프로그램(CTS) 지원사업 등 국내외 판로 개척을 위한 후속 지원도 이어간다.

지난해 실증지원사업에 참여한 46개 기업은 2025년 기준 매출 35억원, 투자 유치 22억원, 신규 채용 71명 등의 성과를 거둔 것으로 집계됐다.

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오영걸 경제창업국장은 "스케일업형 신설과 조달청 혁신제품 인증 연계 지원 등을 통해 우수 기술을 보유한 창업기업이 광주의 실제 환경에서 시장 경쟁력을 검증할 수 있도록 돕겠다"며 "공공과 민간 기반시설을 개방해 창업기업 성장을 뒷받침하는 '실증의 도시' 광주를 만들겠다"고 말했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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