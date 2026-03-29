허윤홍 GS건설 대표이사. GS건설 AD 원본보기 아이콘

허윤홍 GS건설 대표는 "회사는 어떠한 경우에도 임직원의 안전을 최우선 가치로 삼고, 필요한 모든 조치를 적극적으로 시행할 것"이라며 중동 현장에 근무 중인 임직원에 대한 지원을 늘리겠다고 29일 밝혔다.

이에 따라 GS건설은 중동의 전쟁 상황에서도 현장에서 근무 중인 직원들의 사기 진작 차원에서 국가별 위험 정도에 따라 해외 수당을 최상급지 수준으로 조정했다. 가족을 동반해 근무 중인 직원은 귀국 시 가족들이 임시로 거주할 수 있도록 레지던스 호텔 등을 제공했다.

아울러 임직원 가족들에게 위로를 전달하기 위해 직원들이 한국으로 복귀했을 때, 웨스틴 서울 파르나스, 파르나스 호텔 제주를 이용할 수 있도록 숙박권과 항공권 등 경비 및 특별휴가를 제공한다.

중동지역 해외 수당 상향 등 결정은 중동 정세 불안 장기화로 직원들의 정신적 피로도가 커지고, 생활 여건이 악화될 것을 우려한 허 대표의 지시로 이뤄졌다.

GS건설 관계자는 "직원들의 헌신에 조금이나마 보답하고자 현지 여건이 안정되는 시점에 가족과 함께 쉴 수 있는 프로그램을 마련했다"라며 "어려운 상황 속에서도 자리를 지켜주고 있는 직원들의 건강과 안전을 최우선으로 할 것"이라고 밝혔다.

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한편, 미국과 이란 전쟁 전에 사우디아라비아를 비롯해 중동 5개국에 GS건설 직원들이 근무하고 있었다. 전쟁 발발 후 동반가족이 있는 직원을 우선적으로 철수를 지원했고 이후에는 위기 대응 조직을 통해, 주재국 대사관 및 관계 기관과 긴밀히 협력했다. 사업 유지에 필요한 최소한의 인력을 안전이 확보된 지역에서 근무하도록 하고 있다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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