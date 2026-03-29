오전부터 전라권, 제주도 비

이틀 간 비소식, 제주 100㎜ 이상

중부 내륙 흐리거나 비, 일교차 커

월요일인 30일 전국이 대체로 흐린 가운데 전국에 봄비가 내린다.

오전부터 전라권과 제주도에 내리기 시작한 비는 오후에 충청권 남부와 경상권, 밤에 경기 남부와 강원 중·남부, 충청권 북부로 확대되겠다. 비가 내리면서 내륙을 중심으로 내려진 건조특보는 점차 해제될 수 있겠다.

30∼31일 이틀 동안 제주도는 30∼80㎜, 광주·전남과 부산·울산·경남은 10∼50㎜의 비가 내리겠다. 제주도 산지에는 많게는 100㎜ 이상, 남해안은 60㎜ 이상의 비가 쏟아지는 곳도 있겠다.

그 밖에 예상 강수량은 강원 산지와 전북, 동해안 10∼40㎜, 충청권과 대구·경북 내륙, 울릉도·독도 5∼30㎜, 경기 남부와 강원 내륙 5∼10㎜다.

지난해 7월 16일 서울 여의도 버스환승센터에서 직장인들이 우산을 꼭 붙잡고 출근길에 오르고 있다. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

아침 최저기온은 5∼12도, 낮 최고기온은 18∼21도로 예년보다 높겠다.

중부 내륙과 남부 지방은 당분간 낮 기온이 20도 안팎으로 오르겠다. 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15∼20도로 크겠으니 건강관리에 유의해야겠다.

수도권과 세종·충남 등 중서부 지역을 중심으로 밤까지 잔류한 미세먼지가 대기 정체로 축적되면서 농도가 '나쁨' 수준으로 예상된다.

강원 영서와 대전, 충북, 전북, 경상권은 오전에 '나쁨' 수준을 보이다가 비가 내리고 청정한 남풍이 불면서 오후부터 농도가 옅어지겠다.

서해상과 동해 중부 해상에는 바다 안개가 짙게 끼는 곳이 있겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ로 일겠다.

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안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼2.5ｍ, 서해·남해 0.5∼3.5ｍ로 예상된다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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