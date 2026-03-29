김포시, 제28회 시민의 날 기념식서 선포식 개최

시민 의견 수렴해 1992년 이후 첫 개정

변화한 시대상·시민 삶 담아…'새로운 미래'로

김병수 시장 “세계로 향하는 김포, 하나된 의지로 발전 이끌 것”

경기 김포시가 시 승격 이후 사실상 처음으로 시민들의 목소리를 담아 '시민헌장'을 전면 개정하고 이를 대내외에 선포했다. 1992년 김포군 시절 제정된 이후 34년 만의 변화다.

김병수 김포시장이 지난 28일 김포한강중앙공원에서 제28회 김포시민의 날 기념행사에서 기념사를 하고 있다. 김포시 제공 AD 원본보기 아이콘

김포시는 지난 28일 김포한강중앙공원에서 '김포, 시민의 빛으로 물들다'라는 부제로 '제28회 김포시민의 날' 기념행사를 개최했다. 이날 기념식에서는 김포의 발전을 위해 공을 세운 시민 86명에게 수상하며 김포의 가치와 시민의 약속을 담은 새로운 시민헌장이 선포됐다.

개정 선포된 시민헌장은 공모를 통해 시민 의견을 수렴해 만들어진 것으로, 1992년 김포군 군민헌장이 제정된 이래 시 승격 이후에도 자구 수정만 거쳐왔기에 사실상 시 승격 이후 시민 의견이 모여 만들어진 첫 시민 헌장인 셈이다. 시는 그간 변화한 시대와 시민의 다양한 삶의 기준을 반영, 김포의 정체성과 시민 공감대를 담고자 시민 헌장 개정을 추진했다.

개정된 시민 헌장은 "김포는 한강과 서해가 만나는 길목이자, 남과 북을 잇는 평화와 상생의 가치를 품은 도시다. 우리는 유구한 역사와 찬란한 문화유산을 계승하며, 대한민국의 중심도시로 더 나은 내일을 향할 것"이라며 4가지 실천에 대해 담았다.

4가지 실천 사항은 ▲성실과 정직을 바탕으로 법과 질서를 준수하며, 책임있는 시민으로 생활할 것 ▲다양성을 존중하고 서로 배려하여 화합과 신뢰의 공동체 문화를 가꾸어 갈 것 ▲자연과 환경을 소중히 지켜 미래세대가 누릴 수 있는 김포를 물려주는 것 ▲창의와 협력을 통해 새로운 기회를 만들고, 혁신의 내일을 함께 열어가는 것이다. 시민헌장 선포식은 김병수 시장과 시민대표 4명이 함께 무대에 등단해 강령을 낭독한 후, 무대 위 중앙 홀로그램으로 시민들이 함께 빛을 쏘며 화려한 마무리를 장식했다.

김포시가 지난 28일 김포한강중앙공원에서 제28회 김포시민의 날 기념행사를 개최하고 있다. 시민헌장선포식. 김포시 제공 원본보기 아이콘

시 승격 28주년을 맞아 28일 오후 4시부터 9시까지 김포한강중앙공원에서 열린 이날 행사는 시민헌장 선포식 외에도 한일교류상징인 일본의 도예가 제15대 심수관에게 명예시민증을 수여해 눈길을 끌었다. 명예시민증 수여 이후에는 김포에서 뿌리를 찾은 심수관의 김포명예시민수여를 축하하는 일본 히오키 시장의 영상메시지가 전해졌다. 이외에도 해남시장, 서울시 동작구청장, 가평군수, 울릉군수, 원주시장, 글렌데일시장 등 각 자매결연 시장군수들이 축하영상메시지를 보내왔다.

시상은 '자랑스러운 김포인상'과 '김포시문화상' 등 13개 분야의 유공자에 대한 시상이 진행됐다. 자랑스러운 김포인상은 이석영 대한노인회김포시지회장, 이상직 김포사랑운동본부 이사장, 조종현 김포소방서 소방행정과장이 수상하였으며, 김포시 문화상은 김포도예가협회의 김영숙 도예가가 수상의 영예를 안았다.

김포시가 지난 28일 김포한강중앙공원에서 제28회 김포시민의 날 기념행사를 개최하고 있다. 김포시민의 생일을 축하하는 영상. 김포시 제공 원본보기 아이콘

낮 시간대에는 시민이 시민의 날을 온전히 즐길 수 있도록 버스킹 공연이 펼쳐지고 포토존이 곳곳에 마련된 한편, 시민이 QR코드를 통해 소원 메시지를 입력하면 무대 화면에 송출될 수 있도록 준비해 시민의 소원이 모두 공유되는 특별한 이벤트가 이어졌다.

기념식이 끝난 뒤에는 SDG 크루의 LED 팀 공연이 펼쳐져 큰 호응을 얻었고, 가수 윤세연과 경서예지, 김희재가 출연해 관객들과 함께 어우러지는 흥겨운 분위기를 만들었다. 이어 시민들이 빛과 함께 하는 감동의 퍼포먼스로 마지막을 장식했다.

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김병수 시장은 이날 기념사에서 "28년 전 인구 12만명에 불과했던 김포는 어느새 50만을 넘어 70만을 바라보는 도시로 빠르게 성장하고 있다. 특히 올해는 김포의 숙원이었던 5호선을 확정짓고, 50여년간 시민의 접근을 막았던 한강 철책을 걷어내는 협약을 체결하며 전국으로 통하고 세계로 향하는 김포 도약의 새 길을 낸 뜻깊은 해"라며 "지금 우리는 김포라는 도시의 새로운 역사를 만들어 가고 있다. 위기를 기회로 바꾸고 염원을 내일로 만드는 김포시민의 힘의 원천은 다름 아닌 미래세대에게 자랑스러운 김포를 물려주겠다는 우리의 하나된 의지다. 앞으로의 여정도 기쁜 마음으로 함께 해 달라. 시민 여러분의 날을 진심으로 축하하며 우리 모두가 김포의 주인임을 온전히 누리는 하루가 되길 바란다"고 전했다.

자랑스러운 김포인상을 수상한 3인과 김병수 시장. 김포시 제공 원본보기 아이콘

한편, 김포시는 조선시대부터 366년간 '군'으로 존재하다가 1998년 시로 승격됐으며, 이후 매년 4월 1일을 시민의 날로 지정해 기념행사를 진행하고 있다.

김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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