장기간 사용 의약품 대상, 시민 보호 위한 기초자료 마련

대전보건환경연구원이 시민 생활과 밀접한 탈모 치료 의약품을 대상으로 품질검사를 실시한다.

연구원은 탈모 환자 증가에 따라 장기간 사용되는 탈모 치료 의약품의 안전한 사용을 지원하기 위해, 3월부터 국내 유통 탈모 치료 의약품 품질 실태조사를 추진한다.

최근 국내 탈모 환자가 지속적으로 증가하고, 특히 20·30대 젊은 연령층에서도 탈모 치료 의약품 사용이 확대됨에 따라 의약품 품질 관리의 중요성이 더욱 커지고 있다.

이에 연구원은 시민 생활과 밀접한 탈모 치료 의약품을 대상으로 품질검사를 실시해, 의약품 안전관리 강화를 위한 기초자료를 확보할 계획이다.

조사 대상은 국내에서 허가·유통 중인 탈모 치료 의약품 46개 품목으로, 피나스테리드와 두타스테리드 성분의 경구용 전문의약품과 미녹시딜 성분의 외용 일반의약품이 포함된다.

이번 조사는 대전시 식의약안전과가 유통 제품을 수거하고, 연구원이 해당 시료를 대상으로 주성분 함량시험을 중심으로 붕해시험, 용출시험 등 품목별 시험 기준에 따른 주요 품질 항목을 검사하는 방식으로 진행된다.

검사 결과 품질 기준에 부적합한 제품이 확인될 경우, 관할 지방식약청에 신속히 통보하고 회수·폐기 명령 등 필요한 행정처분이 이루어지도록 조치할 방침이다.

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정태영 대전보건환경연구원장은 "탈모 치료 의약품은 장기간 사용하는 경우가 많은 만큼 시민들이 보다 안심하고 사용할 수 있도록 공공기관 차원의 체계적인 품질 조사가 필요하다"며 "이번 실태조사를 통해 확보한 자료를 바탕으로 의약품 안전관리와 행정 대응을 강화하겠다"고 말했다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



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