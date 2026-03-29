선별률 75.7%·로봇 자동선별 도입

서울 송파구가 서울시 자치구 재활용 성과평가에서 두 분야를 동시 석권했다고 29일 밝혔다. 송파구는 2025년 서울시 자치구 재활용 성과평가에서 재활용 공공선별시설 분야 '대상'과 배출·수거·재활용 확대 분야 '장려상'을 받았다.

‘2025년 서울시 자치구 재활용 성과평가’ 시상식에서 수상한 송파구 관계자들. 송파구 제공. AD 원본보기 아이콘

지난해에도 대상을 받은 데 이어 올해는 두 분야에서 나란히 성과를 거뒀다. 이번 평가는 서울시와 한국순환자원유통지원센터가 함께 실시했으며, 선별 품질과 처리 효율, 분리배출 환경 등 전 과정을 종합 점검했다.

선별시설 분야에서는 하루 50t 이상의 처리 체계를 갖추고 선별률 75.7%를 달성한 점이 높은 점수를 받았다. 평균 28개 품목을 선별해 이 가운데 82%를 유상 판매하는 구조도 눈에 띄었다. 로봇팔 기반 자동선별 시스템을 들여오고 선별라인·설비를 개선하는 등 시설 고도화 작업도 수상에 힘을 보탰다.

배출·수거 분야에서는 주민 참여 기반 재활용 체계를 탄탄히 다진 점이 인정받았다. 종이팩 75t을 회수하고 커피박 재활용 사업 참여율 86.4%를 기록했다. 재활용정거장은 113세대당 1개소 수준으로 설치했으며, 종이팩 직접보상제도는 27개소에서 운영 중이다.

수도권 생활폐기물 직매립 금지 제도 시행으로 각 자치구의 재활용 체계 구축이 시급한 과제로 떠오른 상황에서 거둔 성과여서 의미가 작지 않다.

AD

구 관계자는 "재활용은 시설과 정책, 주민 참여가 함께 작동해야 성과를 낼 수 있다"며 "분리배출 환경 개선과 자원순환 정책 확대를 계속해 나가겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>