19~39세 대상 비대면 심리상담·전문가 상담

서울 용산구가 청년들의 심리적 부담과 법률·세무 고민을 함께 해소해주는 맞춤형 상담 사업에 나선다.

용산구는 19세부터 39세까지 지역 내 거주하거나 활동하는 청년을 대상으로 '2026 용산 청년 든든케어' 사업을 추진한다고 29일 밝혔다. 취업난과 직무 스트레스, 대인관계 등으로 어려움을 겪는 청년들에게 실질적인 도움을 주겠다는 취지다.

‘용산청년 든든 케어’ 포스터. 용산구 제공. AD 원본보기 아이콘

용산구의 청년 인구 비율은 2020년 31.9%에서 2024년 32.4%로 늘었다. 같은 해 서울시 평균(30.3%)을 웃도는 수치다. 구가 청년 특화 정책에 공을 들이는 배경이다.

심리상담은 1인당 총 4회, 회당 50분 제공된다. 휴대폰 앱 '마인드카페'를 통해 전화·화상·채팅 방식으로 비대면 상담을 받을 수 있고, 대면을 원하면 서울·경기 지역 지정 상담센터를 찾으면 된다. 추가 상담이 필요한 경우엔 용산 온마음숲 상담프로그램과 연계된다.

사회초년생이 자주 맞닥뜨리는 법률·세무 문제도 유선으로 1회(30분) 전문가 상담을 받을 수 있다. 더 깊은 상담이 필요하면 구에서 운영하는 무료 전문가 상담 제도로 이어진다.

신청은 12월 4일까지이며 서비스 이용은 12월 11일까지다. 예산이 먼저 소진되면 조기 마감될 수 있어 서두르는 게 좋다. 홍보 포스터의 QR코드로 접수할 수 있다.

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박희영 용산구청장은 "청년들이 겪는 다양한 고민에 실질적인 도움을 주기 위해 이번 사업을 마련했다"며 "청년들의 삶의 질을 높일 수 있는 체감형 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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