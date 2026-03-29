경기 용인특례시(시장 이상일)는 지역 내 우수 농식품 생산·가공업체의 경쟁력을 확보하기 위해 'G마크 인증 경영체 경쟁력 강화 지원사업' 대상 업체 9곳을 선정하고 본격적인 지원에 나선다고 29일 밝혔다.

용인특례시청 전경. 용인특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

이 지원사업은 경기도 우수식품 인증인 'G마크'를 획득한 경영체를 대상으로 포장재와 생산유통 기반 개선 등을 지원하는 사업이다. 용인에는 ▲쌀 ▲돼지고기 ▲버섯 ▲채소 ▲수산물 ▲가공품 등 다양한 품목을 생산하는 15곳의 업체가 'G마크' 인증을 받아 운영 중이다.

시는 사업지원을 통해 지역내 경영체의 생산성 향상과 제품 고급화로 상품 브랜드 가치를 높이고, 지역에서 생산한 가공품의 판로를 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

시는 ▲포장재 지원 ▲수조시스템 ▲접종기 ▲발효조 등 생산 가공시설과 유통 관련 장비 구축을 지원해 'G마크' 인증 경영체가 안정적으로 생산할 수 있는 기반을 마련할 수 있도록 총 1억4800만원의 사업비를 투입한다.

'G마크'는 경기도지사가 품질을 보증하는 우수 농식품 인증으로, 안전성과 품질이 검증된 농축수산물과 가공식품에 부여하며, 친환경·GAP 인증 농산물, HACCP 적용 가공식품, 동물복지 인증 축산물 등 엄격한 기준을 충족한 제품만 인증을 받을 수 있다.

인증 절차는 생산자단체 또는 경영체가 시에 신청서를 제출하면 시 담당자가 1차 검토 후, 경기도농수산진흥원·소비자단체의 현장 조사와 심의를 거쳐 최종 결정된다. 인증 후에도 지속적인 사후관리와 모니터링을 통해 품질 수준을 유지한다.

올해부터는 'G마크 인증 신청 방식'이 온라인 시스템으로 전환돼 신청서 제출, 진행 상황 확인이 간소화됐으며, 분기별(연 4회) 신청·접수를 통해 경영체의 참여 기회를 확대했다.

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용인시 관계자는 "이번 지원사업이 고물가와 소비 위축으로 어려움을 겪는 지역 농업 경영체에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 용인의 우수한 농특산물이 시장에서 높은 경쟁력을 갖출 수 있도록 다각적인 지원책을 마련하겠다"고 밝혔다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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