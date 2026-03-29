소상공인 대출·상품권 발행 앞당겨

서울 서초구가 국제 정세 불안에 따른 경제 충격을 최소화하기 위해 '비상경제대응 전담반(TF)'을 꾸리고 민생 안정 대책을 본격 추진한다.

서초구청 전경. 서초구 제공. AD 원본보기 아이콘

서초구는 유가 상승과 환율·원자재 가격 변동, 물류 차질 등 대외 불확실성이 커짐에 따라 부구청장을 단장으로 하는 범부서 TF를 구성했다고 29일 밝혔다. TF는 민생·물가 안정반, 에너지 대응반, 취약계층 보호반, 상생협력 지원반 등 4개 반으로 운영되며 서울시 비상경제 TF와도 긴밀히 공조한다.

소상공인 피해 접수 창구는 구청 일자리경제과·서초구상공회·서초AICT 운영센터 등 3곳에 설치했다. 자금난 해소를 위해 신한·하나·우리·국민은행 및 새마을금고와 손잡고 총 487억5000만원 규모의 저금리 대출도 추진한다. 70억원 규모의 서초사랑상품권은 당초 5월 초 발행 예정이었으나 4월 1일로 앞당겼다.

물가 안정 측면에선 구내 대형마트와 개인서비스요금 업소를 대상으로 생활필수품 가격과 종량제봉투 사재기 등 이상 징후를 상시 점검한다. 부당 요금 인상이나 가격표시제 미이행 등 불공정 거래 행위에 대한 지도·단속도 강도를 높인다.

에너지 절감을 위해선 청사 부설주차장에 승용차 5부제를 적용하고 지역 주유소의 가격표시제 준수 여부도 현장에서 직접 확인한다.

수출 차질이나 물류비 상승 등으로 경영난을 겪는 기업은 취득세·지방소득세 등 지방세 신고납부 기한을 최대 1년까지 연장받을 수 있다. 분납 허용과 환급금 조기 지급도 함께 이뤄진다.

취약계층 보호에도 각별히 신경을 쓴다. 독거노인·중증장애인 등 돌봄 사각지대 우려가 큰 대상자를 우선 챙기고, 위기 징후가 확인된 가구에는 긴급복지·식료품 지원·에너지 바우처·민간 후원 연계 등을 신속히 연결한다.

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전성수 서초구청장은 "비상경제대응 전담반을 중심으로 분야별 대응체계를 강화해 구민생활 안정과 지역경제 피해 최소화에 최선을 다하겠다”고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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