오현규·설영우·이강인 날카로운 슈팅 골대 맞아

수비 집중력도 문제…추가시간에만 2골 허용

골대만 세 번 맞히는 불운 속에 한국 축구대표팀이 2026 북중미 월드컵 개막 전 마지막 평가전 첫 경기에서 아프리카의 강호 코트디부아르에 0-4로 완패했다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 28일 오후(한국시간) 영국 밀턴킨스의 스타디움MK에서 열린 코트디부아르와의 평가전에서 전반과 후반에 각각 두 골을 내주며 무너졌다.

수비가 다소 허무하게 무너지며 실점하는 상황이 이어졌고 골운도 따르지 않았다. 한국은 전반 오현규와 설영우의 날카로운 슛이 잇따라 골대를 맞고 튕겨나오는 불운을 겪었다.

손흥민과 이강인을 교체 투입하며 승부를 건 후반에도 한국은 끝내 상대 골문을 열어젖히지 못했다. 이강인의 왼발 중거리슛이 골대를 맞고 튕겨나오는 불운이 계속되는 사이 오히려 상대에게 두 골을 더 내주고 말았다. 한국은 전반과 후반 추가시간에 각각 한 골씩 내주며 집중력에서도 아쉬운 모습을 보였다.

한국축구국가대표팀 선수들이 28일(한국시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와의 평가전에서 전반 추가시간 두 번째 실점을 내준 뒤 아쉬워하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

홍명보 감독은 손흥민과 이강인을 쉬게 하고, 공격진 선발로 오현규, 황희찬, 배준호를 기용했다. 중원에는 박진섭과 김진규가 포진했다. 설영우와 김문환이 좌우 윙백에 배치됐고, 김태한, 김민재, 조유민이 스리백 수비를 책임졌다. 골문은 조현우가 지켰다.

전반 11분 황희찬의 날카로운 중거리슛이 나오면서 한국이 흐름을 가져왔다. 설영우가 왼쪽 깊숙이 침투한 뒤 뒤쪽에서 자유롭게 있던 황희찬에게 연결했다. 황희찬은 페널티박스 바로 바깥에서 중앙으로 몇 발 짝 치고 들어간 뒤 강력한 오른발 슛을 시도했다. 공은 상대 오른쪽 골문 위쪽으로 살짝 넘어갔다.

황희찬이 전반 19분에도 번뜩이는 모습을 보여줬다. 페널티박스 안쪽으로 날카로운 침투 패스를 찔러줬으나 오현규에 앞서 상대 골키퍼가 먼저 공을 걷어냈다. 이어진 공격에서 황희찬과 설영우가 절묘한 원터치 패스로 오현규에게 좋은 기회를 만들어줬다. 오현규는 침투하며 날카로운 왼발 슛으로 연결했으나 아쉽게도 공이 상대 오른쪽 골포스트를 강하게 맞고 튕겨나왔다.

한국은 기회를 잇따라 놓친 뒤 전반 35분 첫 실점했다. 코트디부아르 수비수가 길게 올린 공이 마르시알 고도에게 연결됐고 조유민이 고도와의 몸싸움에서 밀리며 넘어졌다. 고도는 페널티박스 안까지 들어온 뒤 중앙의 에반 게상에게 연결했고 골로 이어졌다.

한국은 잇달아 실점 위기를 넘겼다. 첫 실점 뒤 곧바로 장 미카엘 세리에게 강력한 오른발 슛을 허용했으나 조현우가 몸을 날려 간신히 쳐냈다. 곧이어 엠마뉘엘 아그바두가 시몽 아딩그라의 날카로운 크로스를 헤더로 연결했으나 다시 한 번 조현우가 멋진 선방을 보여줬다.

한국은 후반 42분 다시 한 번 상대 골포스트를 맞히고 말았다. 설영우가 페널티박스 오른쪽에서 중앙으로 치고들어가며 오른발로 절묘한 감아차기를 선보였으나 공이 다시 오른쪽 골포스트를 맞고 튕겨나왔다. 이어진 코너킥 기회에서 황희찬이 가운데서 공을 잡은 뒤 몸을 돌려 슈팅을 시도했으나 상대 수비 몸을 맞고 말았다.

한국은 전반 추가시간 시몽 아딩그라에게 추가골을 내줬다. 조유민이 성급하게 공을 가로채려다 아딩그라에게 결정적인 기회를 내주고 말았다.

한국은 전반전 볼 점유율에서 42.8%에 그치며 코트디부아르에 주도권을 내줬고 유효슈팅도 1개에 그쳤다. 반면 코트디부아르에 유효 슈팅을 5개나 내줬다.

홍명보 감독은 후반 시작과 함께 백승호, 양현준, 이한범을 투입했다. 조유민, 김문환, 박진섭이 빠졌다.

한국축구국가대표팀 골키퍼 조현우가 29일(한국시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와의 평가전에서 상대의 중거리슛을 쳐내 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

후반 시작하자마자 한국은 잇따라 코너킥 기회를 얻었으나 골로 연결시키지 못했다. 백승호가 헤더를 시도했으나 골문 위로 크게 벗어났다.

홍명보 감독은 후반 12분 배준호, 오현규, 황희찬를 빼고 손흥민, 이강인, 조규성을 투입하며 승부수를 던졌다. 하지만 후반 17분 코너킥에 이은 혼전 상황에서 마르시알 고도에게 세 번째 실점을 내주고 말았다.

후반 30분에는 이강인 페널티박스 아크 바로 바깥에서 왼발로 날카로운 슈팅을 시도했으나 다시 한 번 오른쪽 골포스트를 맞고 튕겨나오는 불운이 이어졌다. 38분에는 백승호의 왼발 중거리슛이 상대 골문 위를 살짝 넘어가는 등 아쉬운 상황이 계속됐다. 한국은 끝내 만회골을 넣지 못했고 후반 추가시간 윌프리드 싱고에게 네 번째 골을 허용하며 경기를 마쳤다.

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홍명보호는 빈으로 이동해 다음달 1일 오전 3시45분 오스트리아와 월드컵 개막 전 마지막 평가전을 치른다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



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