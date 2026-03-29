'진옥동 2기' 첫 행보는 포용금융…신한금융, 미소금융재단에 1000억 출연

미소재단 운영사 중 최초 추가 출연

포용금융, 대출 지원에서 자산형성까지 확대

진옥동 신한금융그룹 회장이 '2기 출범' 첫 행보로 포용금융을 택했다. 미소금융재단에 1000억원을 추가 출연하며, 포용금융의 개념을 단순 대출 지원에서 자산형성까지 확대하겠다는 의지를 밝혔다.

신한금융은 27일 서민금융진흥원, 신한미소금융재단과 '청년 및 지방위기 극복 지원을 위한 업무협약'을 맺고 1000억원의 기부금을 추가 출연했다고 29일 밝혔다.

2009년 미소금융재단 설립 이후 운영사 38곳 중 추가 출연에 나선 것은 신한금융이 최초다. 신한금융 관계자는 "이번 출연은 기존 관행을 넘어 고객의 자립과 미래 준비까지 연결하는 구조를 설계하겠다는 진 회장의 실행 의지가 반영된 결정"이라고 설명했다.

구체적으로 출연금 중 200억원은 대출금을 성실하게 상환한 고객에게 자산형성 지원금을 제공하는 데 쓰인다. 부채 상환의 과정이 자산 축적의 기회가 될 수 있도록 해, 성실상환 고객의 노력을 인정하고 응원하겠다는 진 회장의 가치관이 반영됐다. 6월 출시될 청년미래적금 등과도 연계해 자립을 도울 계획이다.

신한금융은 앞으로도 단순한 금융 지원을 넘어 그룹의 지원이 실질적 변화로 이어질 수 있도록 포용금융의 사회적 역할을 확장해 나간다는 방침이다.

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진 회장은 "성실하게 대출을 상환하느라 정작 자산을 형성할 기회를 갖지 못하는 분들이 많다"며 "신한금융은 이들의 자립과 자산형성을 돕는 포용금융을 그룹의 '책임경영'으로 정착시키고, 그런 분들의 삶에 실질적인 변화를 만들어내는 마중물이 되겠다"고 강조했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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