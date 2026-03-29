'진옥동 2기' 첫 행보는 포용금융…신한금융, 미소금융재단에 1000억 출연
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미소재단 운영사 중 최초 추가 출연
포용금융, 대출 지원에서 자산형성까지 확대
진옥동 신한금융그룹 회장이 '2기 출범' 첫 행보로 포용금융을 택했다. 미소금융재단에 1000억원을 추가 출연하며, 포용금융의 개념을 단순 대출 지원에서 자산형성까지 확대하겠다는 의지를 밝혔다.
신한금융은 27일 서민금융진흥원, 신한미소금융재단과 '청년 및 지방위기 극복 지원을 위한 업무협약'을 맺고 1000억원의 기부금을 추가 출연했다고 29일 밝혔다.
2009년 미소금융재단 설립 이후 운영사 38곳 중 추가 출연에 나선 것은 신한금융이 최초다. 신한금융 관계자는 "이번 출연은 기존 관행을 넘어 고객의 자립과 미래 준비까지 연결하는 구조를 설계하겠다는 진 회장의 실행 의지가 반영된 결정"이라고 설명했다.
구체적으로 출연금 중 200억원은 대출금을 성실하게 상환한 고객에게 자산형성 지원금을 제공하는 데 쓰인다. 부채 상환의 과정이 자산 축적의 기회가 될 수 있도록 해, 성실상환 고객의 노력을 인정하고 응원하겠다는 진 회장의 가치관이 반영됐다. 6월 출시될 청년미래적금 등과도 연계해 자립을 도울 계획이다.
신한금융은 앞으로도 단순한 금융 지원을 넘어 그룹의 지원이 실질적 변화로 이어질 수 있도록 포용금융의 사회적 역할을 확장해 나간다는 방침이다.
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진 회장은 "성실하게 대출을 상환하느라 정작 자산을 형성할 기회를 갖지 못하는 분들이 많다"며 "신한금융은 이들의 자립과 자산형성을 돕는 포용금융을 그룹의 '책임경영'으로 정착시키고, 그런 분들의 삶에 실질적인 변화를 만들어내는 마중물이 되겠다"고 강조했다.
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