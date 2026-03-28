남의 집 현관에 인분·욕설 '보복대행 테러' 총책 구속(종합)

돈 받고 남의 집 현관문에 오물을 뿌리거나 벽에 래커로 욕설을 낙서하는 등 각지에서 '보복대행' 범죄를 저지른 일당의 총책이 구속됐다.

서울남부지법 김재향 부장판사는 28일 협박·주거침입·재물손괴·정보통신망법 위반(정보통신망침해 등) 혐의를 받는 30대 남성 정모씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 한 뒤 "증거 인멸 및 도망 염려가 있다"라며 영장을 발부했다.

정씨는 텔레그램을 통해 보복 테러를 대신 하겠다며 불특정 다수로부터 의뢰받아 지난 1월 경기 시흥 아파트 현관에 인분을 뿌리고 래커칠과 욕설 낙서를 하는 등 수차례에 걸쳐 각지에서 악질적인 행위를 한 혐의를 받는다.

정씨가 총책 역할을 한 일당은 범행에 쓰일 개인정보를 취득하기 위해 40대 남성 A씨를 배달의민족 외주사에 상담사로 위장 취업시키고, 지속적으로 상담 업무 외 목적으로 개인정보를 조회해 범행에 사용한 것으로 조사됐다.

경찰은 행동대원으로 활동한 30대 남성 B씨를 수사하던 중 배민 고객정보가 범행 대상자 주소지 확인에 쓰인 정황을 파악하고 수사망을 넓혀 A씨, B씨, 정씨 등 일당 4명을 검거했다.

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경찰은 지난 1월 B씨를 구속 송치했으며 지난 26일에는 A씨를, 전날은 이들의 윗선으로 활동한 C씨를 구속했다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



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