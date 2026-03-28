일요일인 29일은 낮 최고기온이 22도까지 오르면서 온화한 날씨를 보이겠다.

당분간 기온은 평년보다 높겠다. 아침 최저기온은 2~11도, 낮 최고기온은 16~22도로 예보됐다.

다만 미세먼지 농도는 서울·경기 남부·세종이 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다. 영남권은 오전에 '나쁨' 수준으로 예상된다.

전국에 가끔 구름이 많은 가운데 전남권과 제주도는 흐리겠다. 전날 밤부터 오전 사이 충남 서해안을 중심으로 가시거리 200ｍ 미만 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 그 밖의 지역에도 가시거리 1㎞ 미만 안개가 끼는 곳이 있겠으니 교통안전에 유의해야 한다.

강원 내륙·산지와 경북 중·북부 내륙을 중심으로 새벽부터 아침 사이 서리가 내리는 곳이 있겠으니 농작물 관리에 유의해야겠다.

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바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~1.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5ｍ, 남해 앞바다 0.5~1.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5~2.0ｍ, 서해·남해 0.5~1.0ｍ로 예상된다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



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