전국 평균 휘발윳값 1857원

2차 석유 최고가격제 시행으로 전국 주유소 기름값이 대폭 뛰면서 서울 평균 휘발유 가격이 1900원에 임박했다.

28일 유가정보시스템 오피넷에 따르면 2차 석유 최고가격제 시행 둘째 날인 이날 오후 7시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1857.2원으로 전날보다 18.4원 올랐다. 같은 시각 경유 가격은 1851.1원으로 16.5원 상승했다.

전국에서 가장 비싼 서울 지역 기름값도 크게 뛰었다. 서울 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1898.7원으로 전날보다 33.1원 올랐다. 서울 평균 경유 가격은 24.7원 상승한 1878.2원으로 집계됐다.

27일 서울 한 주유소에서 ℓ당 휘발유를 2170원, 경유를 2180원에 판매 하고 있다. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

2차 석유 최고가격제가 시행된 첫날인 전날도 전국 기름값은 크게 상승했다. 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 전일(26일)보다 19.4원 오른 1838.8원, 경유는 18.8원 오른 1834.6원이었다.

정부는 27일 2차 석유 최고가격제를 시행하고 보통휘발유는 1934원, 자동차용 및 선박용 경유는 1923원, 실내 등유는 1530원으로 각각 지정했다. 1차 석유 최고가격(휘발유 1724원·경유 1713원·실내 등유 1320원)보다 모든 유종이 210원씩 인상됐다.

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앞서 1차 최고가제 공시 때 주유소 평균 휘발유 판매가격은 정유사의 공급가격보다 100원가량 높았다. 주유소가 기존 수준의 마진을 유지하면 전국 평균 휘발유 가격이 2000원을 넘어설 수 있다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



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