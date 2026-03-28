바이오 전문기업으로 핀란드 헬싱키 '숙취음료' 국제 인증 IRB 획득



앞줄 왼쪽부터 황학수 도전한국인본부 고문, 조영관 도전한국인본부 상임대표, 김영희 아유오케이바이오 대표, 정해정 MK인터내셔날 회장(사진=모석봉 기자) AD 원본보기 아이콘

아유오케이바이오(김영희 대표)가 27일 서울 여의도 국회 박물관 대강당에서 열린 '2026 대한민국 천년희망프로젝트 도전 유망기업 100 육성정책포럼'에서 도전유망기업 인증서를 수상했다.

문진석 국회의원실이 주최하고, 사단법인 도전한국인본부가 주관한 이번 행사는 단기 성과를 넘어 10년을 넘어 100년 지속 가능한 기업 생태계 조성을 목표로 추진됐다.

인증 심사 역시 단순한 재무 지표를 넘어 ▲지역 기여도, ▲공공의 가치, ▲위기 극복 경험, ▲사회적 가치 실현 노력 등을 종합적으로 평가해 성장 준비를 마친 기업을 선별하는 데 중점을 뒀다.

'도전 유망기업 100 인증식' 대회장인 문진석 국회의원(더불어민주당 천안시갑)은 "끊임없는 도전과 혁신으로 오늘의 영예를 안으신 도전 유망기업 100에 선정된 기업인 여러분께 축하드린다"며 "도전하는 기업이 더욱 빛나고, 지속 가능한 성장과 도약을 뒷받침할 정책적 기반을 마련하는 것이 중요하다"고 밝혔다.

그러면서 "국회에서 여러분이 마음껏 도전할 수 있도록 필요한 입법적 지원을 적극적으로 모색해 가겠다"고 약속했다.

조영관 도전한국인본부 상임대표는 "이번 선정은 도전한국인본부가 추진하는 천년희망프로젝트의 핵심 사업으로, 도전정신을 바탕으로 대한민국 산업의 미래를 이끌 기업을 공적으로 조명하는 자리"라며 "선정 기업에는 정부 연계 프로젝트 참여 및 입법 지원 등의 혜택이 주어질 예정"이라고 말했다.

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김영희 대표는 "아유오케이 제품은 핀란드 헬싱키 숙취음료 국제 인증 IRB를 획득한 제품"이라며 "피로회복에도 탁월한 효과가 있다"고 설명했다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



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