이란, "오만 인근 美 지원함 공격" 주장… 항구서 '상당한 거리'

이란군이 오만 남부 해안에 있는 미 해군 군함을 공격했다고 주장했다.

이란군을 통합지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부는 28일(현지시간) "이날 아침 이란군이 미군 소속 지원함을 겨냥했다"며 "(지원함의 위치는) 오만 살라라 항구에서 상당히 멀리 떨어진 지점"이라고 말했다.

오만 남부의 살랄라 항구는 아라비아해 연안에 있으며 걸프 해역(페르시아만)과 맞닿은 이란 남부 해안과는 약 1100㎞ 거리다. '상당한 거리'라는 이란군의 주장이 사실이라면 전쟁 발발 이후 이란이 가장 먼 거리의 미군 자산을 공격한 사례다.

또 이란 이슬람혁명수비대는 전날 걸프 해역의 미군 상륙정(LCU) 6척을 가데르380 순항미사일 등으로 공격했다고 주장했다.

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혁명수비대는 성명에서 "혁명수비대 해군이 (쿠웨이트) 알슈유크 항구와 아랍에미리트(UAE) 두바이 해안과 항구에 배치된 미·이스라엘 테러분자들을 겨냥해 하이브리드 작전을 전개했다"며 "보고에 따르면 6척 중 3척이 침몰했고 나머지는 불에 탔다"고 발표했다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



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