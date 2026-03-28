SNS 영상 통해 직접 공개

"영월 엄씨는 본이 하나"

배우 엄지원이 자신은 조선 6대 왕인 단종의 시신을 수습한 엄흥도의 후손이라고 밝혔다.

엄지원은 27일 자신의 인스타그램에 '나 엄지원, 엄흥도 후손 썰 푼다'라는 제목의 영상 한 편을 올렸다. 공개된 영상에서 엄지원은 "원래 엄씨는 본(本)이 하나다. 그래서 다 가족"이라며 "영월 엄씨는 다 친척"이라고 말했다.

엄지원 인스타그램 캡처 AD 원본보기 아이콘

그는 '엄흥도 선생의 후손이냐'는 질문에 "후손"이라며 "어릴 때 족보를 공부하면서 '우리 집안에는 왜 유명한 사람이 없느냐'고 물으면 아빠가 '우리는 엄흥도 선생님이 계신다'고 하셨다"고 과거 기억을 떠올렸다. 엄지원은 "단종의 시신을 거두신, (엄흥도를) 알고 있었다"며 "패밀리 히스토리를 공부하면서 단종의 시신을 거두신 (엄흥도에 대한 것은) 이미 알고 있었던 사실이다. 아빠는 30대손, 난 31대손, 우리 1대(시조)는 엄임의, 저기 저기 저기 (밑에) 손녀 엄지원이다"라고 설명했다.

엄지원은 최근 흥행 대작인 영화 '왕과 사는 남자'를 통해 엄흥도에 대한 관심이 커진 데 대해 "우리 패밀리의 가장 유명하셨던 조상님 (엄흥도) 할아버지, 많은 사랑을 받게 되어 너무 감개무량하다"고 감격스러워했다. 이어 "우리 가문에 유명한 사람들은 앵커 하셨던 엄기영 선생님, 엄홍길 선생님, 엄영수 선생님, 엄정화 언니, 엄앵란 선생님 등 많은 분이 있다"고 덧붙였다.

그는 엄흥도 역을 맡은 배우 유해진과 차기작에서 호흡을 맞춘 것에 대해 "제 남편이다"라며 "엄씨와 끊을 수 없는 사람이다, 어쩔 수 없이 엄씨를 사랑해야 한다"고 농담을 던지기도 했다.

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영화 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포를 배경으로 마을의 부흥을 위해 스스로 유배지로 향한 촌장 엄흥도(유해진 분)와 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕(박지훈 분)의 이야기를 담은 작품이다. 이 영화는 현재 관객 수 1500만을 돌파하며 흥행 기록을 새로 쓰고 있다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



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